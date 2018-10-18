Пять фильмов, которые стоит посмотреть осенью 18.10.2018, 15:22

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Несколько фильмов для осенних вечеров.

Укутаться в плед, налить горячий чай и посмотреть хороший фильм - отличная идея для осени. Аtvmedia.ru предлагает несколько фильмов для осенних вечеров.

Осень в Нью-Йорке

драма, мелодрама

ГОД: 2000

СТРАНА: США

РЕЖИССЕР: Джоан Чэнь

Насладиться видами осеннего Нью-Йорка, побродить с героями по шуршащей опавшей листве в Центральном парке, подумать о Вечности и выпить кофе в ресторанчике неподалеку — все это возможно за 100 минут, пока длится этот фильм. Случайное знакомство очаровательной молодой Шарлотты в исполнении Вайноны Райдер и Уилла Кина, которого сыграл неотразимый Ричард Гир, быстро перерастает в серьезные чувства. Однако осень, при всей ее романтичности, не дает надежд на счастливую развязку сюжета.

Таинственный лес

триллер, драма

ГОД: 2004

СТРАНА: США

РЕЖИССЕР: М. Найт Шьямалан

А как вам такая осень?

Посреди леса находится деревня, из года в год тянущая свое существование. Жители верят, что в местном лесу обитают мифические существа, и никогда не входят в лес и не покидают своей деревни. Но однажды Люций Хант, уставший жить в полной изоляции от внешнего мира, решает нарушить табу и уходит из родных мест.

Развязка фильма очень неожиданная. Но главное - он пропитан осенней атмосферой: желтые тона и бесконечный лес, полный сырости и загадочности.

Крупная рыба

фэнтези, драма, приключения

ГОД: 2003

СТРАНА: США

РЕЖИССЕР: Тим Бертон

Основой фильма стал роман Дэниела Уоллеса. Умирает отец, о жизни которого сын хочет узнать как можно больше, собирая истории о нем.

Сын пытается воссоздать ускользающую жизнь отца в серии легенд и мифов, которые тот придумывает на основе разрозненных фактов.

Действительно ли существуют человек-великан, таинственный город Мираж и неуловимая крупная рыба? Да и так ли это важно?

Фильм о том, что история не заканчивается, пока есть люди, которые в нее верят.

Мачеха

драма

ГОД: 1998

СТРАНА: США

РЕЖИССЕР: Крис Коламбус

Лента о принятии — себя, со всеми проблемами, страданиями и страхами, других — с их ошибками, искренностью и желанием помочь. Дуэт Джулии Робертс и Сьюзен Сарандон демонстрирует очень сложную игру психологического характера: одна — мать и бывшая жена. Другая — мачеха. Между ними совершенно по-разному любимый мужчина и его дети. Трогательная и волнующая картина о том, как не сделать близких еще более несчастными, чем это возможно в ситуации безысходности. И, возможно, научить по дороге любить — даже ту, которая поначалу казалась совсем чужой.

Сонная лощина

ужасы, триллер, детектив

ГОД: 2007

СТРАНА:

РЕЖИССЕР: Тим Бертон

Осенние вечера - отличное время для жутковатых историй. И этот фильм - одна из таких.

Икабода Крэйна, молодого констебля, отправляют в местечко Сонная лощина для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы.

Мистическая легенда в переработке Тима Бертона поможет окунуться в атмосферу осенней мрачности.