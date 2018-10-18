Пять фильмов, которые стоит посмотреть осенью
- 18.10.2018, 15:22
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Несколько фильмов для осенних вечеров.
Укутаться в плед, налить горячий чай и посмотреть хороший фильм - отличная идея для осени. Аtvmedia.ru предлагает несколько фильмов для осенних вечеров.
Осень в Нью-Йорке
драма, мелодрама
ГОД: 2000
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Джоан Чэнь
Насладиться видами осеннего Нью-Йорка, побродить с героями по шуршащей опавшей листве в Центральном парке, подумать о Вечности и выпить кофе в ресторанчике неподалеку — все это возможно за 100 минут, пока длится этот фильм. Случайное знакомство очаровательной молодой Шарлотты в исполнении Вайноны Райдер и Уилла Кина, которого сыграл неотразимый Ричард Гир, быстро перерастает в серьезные чувства. Однако осень, при всей ее романтичности, не дает надежд на счастливую развязку сюжета.
Таинственный лес
триллер, драма
ГОД: 2004
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: М. Найт Шьямалан
А как вам такая осень?
Посреди леса находится деревня, из года в год тянущая свое существование. Жители верят, что в местном лесу обитают мифические существа, и никогда не входят в лес и не покидают своей деревни. Но однажды Люций Хант, уставший жить в полной изоляции от внешнего мира, решает нарушить табу и уходит из родных мест.
Развязка фильма очень неожиданная. Но главное - он пропитан осенней атмосферой: желтые тона и бесконечный лес, полный сырости и загадочности.
Крупная рыба
фэнтези, драма, приключения
ГОД: 2003
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Тим Бертон
Основой фильма стал роман Дэниела Уоллеса. Умирает отец, о жизни которого сын хочет узнать как можно больше, собирая истории о нем.
Сын пытается воссоздать ускользающую жизнь отца в серии легенд и мифов, которые тот придумывает на основе разрозненных фактов.
Действительно ли существуют человек-великан, таинственный город Мираж и неуловимая крупная рыба? Да и так ли это важно?
Фильм о том, что история не заканчивается, пока есть люди, которые в нее верят.
Мачеха
драма
ГОД: 1998
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Крис Коламбус
Лента о принятии — себя, со всеми проблемами, страданиями и страхами, других — с их ошибками, искренностью и желанием помочь. Дуэт Джулии Робертс и Сьюзен Сарандон демонстрирует очень сложную игру психологического характера: одна — мать и бывшая жена. Другая — мачеха. Между ними совершенно по-разному любимый мужчина и его дети. Трогательная и волнующая картина о том, как не сделать близких еще более несчастными, чем это возможно в ситуации безысходности. И, возможно, научить по дороге любить — даже ту, которая поначалу казалась совсем чужой.
Сонная лощина
ужасы, триллер, детектив
ГОД: 2007
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РЕЖИССЕР: Тим Бертон
Осенние вечера - отличное время для жутковатых историй. И этот фильм - одна из таких.
Икабода Крэйна, молодого констебля, отправляют в местечко Сонная лощина для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы.
Мистическая легенда в переработке Тима Бертона поможет окунуться в атмосферу осенней мрачности.