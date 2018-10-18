«Кто они такие, чтобы перед людьми ставить преграды?!» 18.10.2018, 15:32

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Как активисты Слуцка спасают от сноса старинный дом.

Группа из десяти случчан (гражданские активисты и пару корреспондентов СМИ) собралась к 8.00 у здания центральной почты. Они опасались, что историческое здание снесут, а они будут бессильны что-либо сделать.

Накануне вечером случчане уже запустили кампанию по сбору подписей с целью хотя бы приостановить строительные работы, сообщила «Кур'еру» Алина Нагорная, одна из активисток, пришедших 18 октября к зданию.

Группа случчан подошла к зданию. Там, как и вчера, во внутренних помещениях всё выламывали и выбрасывали наружу. Случчане убедились, что «бульдозеров», которые будут рушить здание, нет. Потому решили заглянуть к Андрею Дробене, директору Слуцкого зонального узла электросвязи.

В кабинет к нему вошли все 10 человек. Директору на белорусском языке объяснили причины своего визита. Он выслушал, сказал, что принял к сведению, и вежливо, но настойчиво попросил покинуть кабинет, так как ему нужно было продолжить работу. Когда граждане попытались с ним поспорить, Андрей Дробеня пояснил, что вынужден будет вызвать милицию.

Но юрист Игорь Случак вовремя сориентировался и попросил книгу замечаний и предложений. Её предоставили незамедлительно, и у активистов появилась возможность не только пожаловаться письменно, но и продлить свой визит, сделав его более запоминающимся.

Здание, где располагаются местные власти, — в трёх минутах ходьбы. Случчане направились туда. Холл здания разделён турникетом. С металлодетектором и сотрудницей милиции.

Когда общественная активистка Зинаида Тимошек сказала милиционеру, что идёт к Янчевскому, та ответила: у председателя не приёмный день, поэтому она не пустит.

К группе случчан как раз присоединился местный политик Виталий Амелькович, координатор движения «За cвободу» по Минской области, и сказал: «Ну раз к председателю нельзя, мы в приёмную — жалобу оставить». На что милиционер парировала: «Жалобу можете оставить в службе «Одно окно».

Но случчане смекнули и сказали, что тогда идут к архитектору города. Так в журнале регистрации посетителей они и записались. Но они пошли в приёмную — на третий этаж.

В приёмной тоже оставили записи в книге замечаний и предложений, а Зинаиде Тимошек всё же удалось прорваться к Андрею Янчевскому, председателю Слуцкого райисполкома.

Один из пришедших, Анатолий Богуш, в это время вслух возмущался: «При тоталитарной советской власти было проще попасть к председателю или секретарю партии. А они тут почему перед людьми ставят преграды. Кто они такие?!» В общем, в приёмной почти полчаса было непривычно шумно и нервно.

К 10.00 все разошлись.

Алина Нагорная и Зинаида Тимошек заявили, что в течение дня будут подходить к месту работ, чтобы понимать, что происходит и что можно предпринять. Никто из должностных лиц и чиновников так и не объяснил этим горожанам, что происходит со зданием, расположенным под боком у райисполкома, почему возникла необходимость снести постройку и почему этот вопрос не был вынесен на общественное обсуждение. Активисты не знают, насколько веские основания для уничтожения здания.

К обеду они снова вернулись к зданию. И картина разительно отличалась от того, что было с самого утра. Территория чиста, техники нет, рабочих нет. Незадолго до этого здесь была некая комиссия, среди членов которой были представители предприятия-собственника и райисполкома. Но никто их них ничего не комментировал.

Один из простых работников РУЭС, похоже, не очень доволен возможностью сноса и «слил» корреспонденту «инфу»: до «Дажынак» на здании была табличка. Она якобы гласила, что это памятник архитектуры местного значения. И что подробности про это здание он читал в «Кур'ере» больше десяти лет назад.

Очень скоро, но уже в новой публикации «Кур'ер» напишет, действительно ли это здание 1946 года постройки, как по паспорту. И какова его ценность, кроме того, что это просто собственность предприятия, с которой оно имеет законное право поступать так, как считает необходимым.