Македония начала официальные переговоры о вступлении в НАТО 18.10.2018, 15:58

Переговоры охватывают политические, военные и юридические вопросы.

В штаб-квартире НАТО начались двухдневные официальные формальные переговоры о присоединении Македонии.

Об этом сообщает сайт Альянса.

"Бывшая Югославская Республика Македония сделала важный шаг на пути к членству в НАТО в четверг (18 октября 2018), начав двухдневные официальные формальные переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Переговоры охватывают детальные аспекты членства, включая политические, военные и юридические вопросы.

Переговоры возглавляют помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, македонскую делегацию возглавляет вице-премьер и министр обороны Радмила Шекеринска-Янковска.

Работа над процессом вступления Македонии началась в июле после официального приглашения Альянса на брюссельском саммите.

На недавней встрече министров обороны стран НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "когда все конституционные изменения о новом названии будут завершены, мы сможем подписать протокол о присоединении".

Как сообщалось, референдум об изменении названия Македонии признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.