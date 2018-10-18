В Бресте милиция перепутала активиста с правозащитником 18.10.2018, 17:05

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Это произошло во время акции протеста в воскресенье.

Сотрудники Ленинского РОВД Бреста перепутали противника строительства аккумуляторного завода Андрея Слижа с правозащитником Романом Кисляком, передает «Радыё Рацыя».

"Произошло это во время задержаний в минувшее воскресенье, после акции «кормления голубей", - утверждает Слиж:

- Никто из официальных лиц, которые там ходили, не подошел и не сказал, что это «незаконное массовое мероприятие». Дали штраф только за то, что мы находились на площади и кормили голубей.

Уже позже, по дороге в РОВД в дополнение к задержанию Андрея Слижа, остановили и отправили в РОВД и правозащитника Романа Кисляка.

В результате, Слиж наказали 10 базовыми величинами штрафа. Роман Кисляк по состоянию здоровья попал в больницу, а оттуда уже домой. Суд должен был состояться сегодня, но его перенесли на 24 октября на 11:00.

Кроме того, на Кисляка в РОВД составили еще один протокол за акцию 7 октября и там же, в РОВД, наказали тремя базовыми величинами штрафа.