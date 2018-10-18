«Весь октябрь нас гоняют на субботники. А когда жить?» 8 18.10.2018, 17:22

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Сразу несколько дивных обращений пришло из Минского района.

«Весь октябрь нас заставляют бесплатно работать по выходным, — жалуются onliner.by авторы. — Ладно бы одну-две субботы в месяц... Но каждую неделю — это слишком». Такая принудиловка, конечно, вызывает решительное противодействие масс: они что-то гневно бормочут, отводят глаза, пишут безымянные жалобы и просят не выдавать. Педагоги, как передовая часть общества, тоже не смогли молчать. Правильно, прислали анонимку.

«Больше нет сил молчать, — как умеет не молчит аноним. — На работе пришла бумага об организации субботников в октябре. Люди должны выходить на субботник все четыре субботы месяца (6, 13, 20, 27 октября). Потом нужно отчитываться в несколько инстанций о проделанной работе. Люди возмущены, у работников есть семьи, дети, у многих свои подворья, где тоже нужно трудиться. Как можно заставить людей выйти на работу?..»

Действительно ли люди возмущены или происходящее им нравится — мы не знаем, они же молчат. В любом случае очередная пачка исполкомовских бумаг пополнила коллекцию административных шедевров. Называется все это, конечно, месячником по наведению порядка. Кто-то, возможно, не разглядит здесь ничего необычного. Но оно есть.

Минский райисполком сформулировал задание так: председателям сельских исполкомов организовать и провести субботники с участием всех учреждений, предприятий, организаций и населения. Отделу идеологии и редакциям газет — широко осветить. Председателям сельсоветов — прислать отчеты: какая организация сколько дала людей, объем работ.

Дальше пришедший сверху документ принялись интерпретировать начальники на местах и спускать на нижние уровни. Управление по образованию, спорту и туризму Минского райисполкома разослало собственное письмо по подведомственным организациям:

«Руководители учреждений образования должны организовать и провести 6 октября, 13 октября, 20 октября, 27 октября 2018 года субботники. Отчеты о проделанной на субботниках работе направляются в управление по образованию, спорту и туризму Минского райисполкома по электронной почте не позднее 8 октября, 15 октября, 22 октября, 29 октября 2018 года соответственно».

Затем в дело вступили местные администраторы — директоры и главы сельисполкомов. Они просто поставили бесплатную рабсилу перед фактом. Работа, по словам наших собеседников, заключается в основном в том, чтобы убирать листья.

Что будет, если отказаться? Эта страшная мысль никому из анонимов в голову не приходила. О репрессиях никто не говорил, в документах они не прописаны, людям позволяют догадываться самим. А уж они с удовольствием рисуют себе картины апокалипсиса и непродления контракта.

Вообще, к бесплатному труду все относятся по-разному, у него, наверное, имеются и фанаты, и противники. Но тот, кто формулировал документы, похоже, не подозревает, что делает что-то не так, как задумывал в 1919-м Ленин. У субботника есть два основных принципа: 1) добровольность; 2) инициатива должна исходить снизу. Иначе это не субботник, а нечто иное. По бухгалтерии и Административному кодексу происходящее надо проводить как-то иначе.