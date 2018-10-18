Советы, которые помогут продлить молодость 18.10.2018, 17:43

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Как себя поддержать, какие привычки изменить, какие убрать, а какие ввести в свой привычный ритм жизни.

Возраст возможностей — так называют временную планку сверх 60 лет жизни. Однако далеко не все смотрят на мир оптимистично, многие уверены, что в этом возрасте и приходит настоящая старость. Но ее можно отсрочить, уверены врачи, пишет orthodox.od.ua.

Чтобы отсрочить старость, следует задуматься, как себя поддержать, какие привычки изменить, какие убрать, а какие ввести в свой привычный ритм жизни. Чем более благоразумным по отношению к себе станет человек и чем более добросовестным, тем больше у него шансов продлить молодость. О том, какие меры позволят отодвинуть пенсию за горизонт, рассказал врач-невролог.

Несмотря на все усилия, метаболические и прочие процессы в организме замедляются с возрастом. Кроме того, на скорость старения влияет и наследственность. Так, например, если в роду не было долгожителей, то влияние генетики на срок жизни человека будет только 25%. Если же в роду были предки, которые доживали до 90 лет и больше, то генетика может помочь жить дольше потомкам уже в 33% случаев для женщин и 48% случаев для мужчин. Остальные проценты приходятся на образ жизни.

По сути, старение — это накопление, грубо говоря, поломок, снижение интенсивной работы органов чувств, прекращение нормального функционирования гормональной и иммунной систем, снижение запаса стволовых клеток, постепенное угасание всех функций организма. Можно сказать, что все внутренние органы и системы жизнедеятельности стареют неравномерно. У каждого органа есть свои биологические часы, поэтому понять, у кого какой орган стареет быстрее, должен специалист. Важно не допустить тяжелых заболеваний. Это первый шаг к более долгой жизни.

Кроме того, есть и еще ряд достаточно простых факторов, которые могут продлить жизнь человека. И для этого от него не потребуется каких-то сверхусилий и сложных методик. Принципы сохранения молодости

Физическая активность. Теломеры — это участки на конце хромосом, которые сокращаются при каждом делении клеток. Если клетка перестает делиться, регенерация заканчивается, организм погибает. Фермент теломераза надстраивает теломеры. Уровень теломеразы откликается как на все эмоциональные состояния, так и на физическую активность. Когда человек ведет активный образ жизни, у него активны и теломеразы, соответственно, лучше восстанавливаются теломеры.

При этом активность должна быть умеренной. Например, считается, что бег укрепляет здоровье. Но нет. Напомню, ни один из бегунов, которые бегали на длинные дистанции, не числится в списке долгожителей. Джеймс Фикс заразил всю Америку беговой лихорадкой, выпустив даже соответствующий бестселлер. Он пробегал в возрасте 50 лет в неделю около 100 км. При этом умер от остановки сердца в возрасте 52 лет после состязания на 4 мили. Бег не полезен как таковой. Это износ системы, противоестественная тема.

Полезна ходьба, она стимулирует сердечно-сосудистую систему и улучшает микроциркуляцию — показатель долгожительства. Атеросклероз в большей степени возникает не от холестерина, а от плохого кровообращения. Холестерин, конечно, важен, но вторичен. Полезны растяжки, но не бездумная, одинаковая для всех йога, после которой могут появиться проблемы опорно-двигательного аппарата и мышечного корсета. Тот же пилатес будет полезнее йоги. Во время того, как в мозг поступают болевые сигналы при растяжении, он начинает защищать организм и активно вырабатывает эндорфины. Происходит некоторая эйфория, снимается напряжение, уходит стресс. Плавание — тоже прекрасное средство расслабления и продуктивной работы всех мышц.

Своевременная диспансеризация. В первую очередь, необходимо исключить заболевания, выявив их на ранних стадиях. Регулярное комплексное обследование — МРТ, УЗИ, допплерография, биохимические анализы крови, гастроскопия, колоноскопия, маммография, флюорография — поможет увидеть, что происходит в организме. Как минимум обследования помогут выявить проблемы, которые способны прервать жизнь.

Генетическое исследование. Есть люди с хорошим запасом «генетической прочности», они могут курить, употреблять алкоголь, и дожить при таком раскладе до 100 лет. А у кого-то будет неблагоприятный полиморфизм генов, связанный с важными функциями организма. Такой результат накладывает на человека ряд ограничений, которые он должен будет обязательно выполнять, если хочет долго жить.

Полноценный сон. Мозг — это орган, который нуждается в особом внимании. На нем завязаны все важные процессы в организме. Поэтому ему необходим полноценный отдых. Во сне происходит детоксикация — очищение мозга от токсинов. Продолжительность сна должна быть не меньше 8 часов, для женщин — 8,5. Ложиться спать необходимо не позднее 12 часов. С часу до двух ночи человек должен находиться в фазе глубокого сна. Спать нужно в затемненном помещении — блэкаут должен быть обязательно, как можно меньше источников света внутри спальни. Важно не допускать электромагнитного излучения во время сна, то есть попросту держать электронные устройства подальше от себя. Человек должен вставать утром восстановившимся, а не уставшим. На ночь не надо пить тонизирующие средства, играть в компьютерные игры и смотреть телевизор.

Вода. Нужно пить хорошую чистую воду. Идеально, чтобы минерализация воды была от 100 до 200 ppm. В ней должны сохраняться микро- и макроэлементы. Идеальной будет ионизированная, то есть отрицательно заряженная вода. Дефицит отрицательно заряженных аэроионов негативно влияет на самочувствие. В мегаполисе, зачастую, даже сразу после отдыха человек чувствует себя уставшим.

Три вспомогательных ресурса. Чеснок. Женьшень. Валерьяна. Этот рецепт мне привезли из Швейцарии. В чесноке содержится антиоксидант кверцетин и группа веществ, которая помогает организму очищаться от накопления старых клеток, угнетающих иммунитет. Кверцетин может быть и в таблетках, он показан для людей с непереносимостью чеснока или страдающих язвенной болезнью. Женьшень поддерживает иммунитет, нервную систему и восстанавливает ее. Валерьяна обеспечивает торможение на уровне нейронов головного мозга, восстанавливает сон, успокаивает. Сюда же можно добавить витамин D3.

Эти простые советы доступны всем. Но главное — помнить: не нужно фанатизма ни в чем и крайностей в ограничениях. Подходить ко всему нужно, исходя из индивидуальных особенностей организма и его потребностей.