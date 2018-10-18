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Эстонцев признали главными книголюбами планеты

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  • 18.10.2018, 17:35

В среднем по миру в семейной библиотеке стоит 115 книг.

В Эстонии живут самые большие любители книг в мире: в среднем в библиотеке эстонской семьи есть 218 книг, а 35% семей держат дома больше 350 книг. В среднем по миру в семейной библиотеке стоит 115 книг, пишет «Европульс».

На втором месте оказались норвежцы (у них в доме в среднем 212 книги), следом идут чехи (204), датчане (192) и россияне (154).

Такие цифры приводят ученые из Австралии и США в своей статье, опубликованной в научном журнале Social Science Research.

Ученые провели исследование в 31 стране и выяснили, что если в подростковом возрасте человек жил в доме с множеством книг (причем читать их не обязательно), он добивается больших успехов в учебе — такие люди грамотнее, лучше владеют навыками IT и ладят с числами.

Владение разными навыками больше зависит от того, сколько книг было в доме, чем от пола, возраста или даже уровня образования.

Эстонцы традиционно входят в число самых читающих европейских наций.


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