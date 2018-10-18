Волкер: США будут вводить санкции против России раз в месяц-два 18.10.2018, 17:52

Курт Волкер

Вашингтон готов отвечать на российскую угрозу.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет вводить новые санкции против России "раз в месяц-два", пишет "Новое время".

Об этом Волкер заявил во время конференции аналитического центра Atlantic Council.



