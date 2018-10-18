Волкер: США будут вводить санкции против России раз в месяц-два
- 18.10.2018, 17:52
Вашингтон готов отвечать на российскую угрозу.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет вводить новые санкции против России "раз в месяц-два", пишет "Новое время".
Об этом Волкер заявил во время конференции аналитического центра Atlantic Council.
“This [humanitarian catastrophe] is only happening because Russia has invaded and occupied this territory,” says @SpecRepUkraine Volker. #ACEurasia pic.twitter.com/RliManvLfI— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) 18 октября 2018 г.