закрыть
18 октября 2018, четверг, 18:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Волкер: США будут вводить санкции против России раз в месяц-два

  • 18.10.2018, 17:52
Курт Волкер

Вашингтон готов отвечать на российскую угрозу.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет вводить новые санкции против России "раз в месяц-два", пишет "Новое время".

Об этом Волкер заявил во время конференции аналитического центра Atlantic Council.



популярное за неделю

Мнение

Китай вернет у России свои земли
Китай вернет у России свои земли Андрей Пионтковский
Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей