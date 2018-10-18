Лукашенко боится протестов в приграничье? 4 18.10.2018, 18:03

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Диктатор утвердил новую концепцию безопасности границ.

Ещё не успели утихнуть разговоры после заявлений Александра Лукашенко об укреплении границы с Украиной и контрабанде оружия в Беларусь, как под его указом выходит концепция новой пограничной безопасности Беларуси до 2022 года. О чём в ней говорится?

Больше всего внимание привлекает пункт о том, что одной из основных угроз для пограничной безопасности Беларуси называется "формирование среди населения приграничных территорий антиконституционных настроений, основанных на сепаратистских идеях, а также действия, направленные на практическую реализацию таких идей", пишет euroradio.fm.

Сепаратистские настроения — пожалуй, один из основных страхов белорусских властей. Однако непоследовательность в этом вопросе может выйти для Беларуси боком. Сначала мы проводим военные учения по обезвреживанию сепаратистских групп и движений, а потом, диктатор называет Могилёв "городом, скорее, русским, чем белорусским".

Отдельно выделяются возможные межэтнические и межконфессиональные конфликты, а также повышение протестной активности населения на приграничной территории до крайней формы — массовых беспорядков с незаконным пересечением госграницы.

А вот список основных внешних пограничных опасностей для Беларуси:

— усиление миграционных потоков и увеличение количества каналов незаконной миграции через территорию Беларуси;

— рост криминальной активности на приграничной территории сопредельных государств;

— использование территории Республики Беларусь для транзитного следования лиц, причастных к террористической и иной экстремистской деятельности, незаконных вооруженных формирований, международных преступных групп, а также незаконного перемещения средств совершения актов терроризма и другой противоправной деятельности;

— милитаризация приграничных территорий сопредельных государств;

— затягивание или прекращение сопредельными государствами процедур международно-правового оформления государственной границы;

— распространение информации (взглядов, мнений), которая ставит под сомнение законность (правильность) прохождения Государственной границы и дискредитирует деятельность по её охране;

— увеличение количества попыток незаконного ввоза в Республику Беларусь наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, оружия и боеприпасов (их компонентов), а также партий этих товаров.

Кроме этого, в Концепции сказано, что "современные тенденции развития пограничного пространства свидетельствуют о повышении активности процессов, которые формируют трансграничные опасности для национальных интересов".

Среди таких тенденций — сохранение напряжённости в кризисных регионах мира, геополитическое положение Беларуси, а также особенности ценообразования и социально-экономической обстановки как в Беларуси, так и в сопредельных государствах.

В то же время, в концепции утверждается, что в Беларуси созданы все необходимые условия для выявления, нейтрализации и минимизации рисков, вызовов и угроз пограничной безопасности.

Более того, уже "обеспечен бесконфликтный характер отношений с сопредельными государствами по пограничным вопросам". То есть, вроде бы всё хорошо и характер отношений бесконфликтный, но, кто его знает, что там соседям в голову стрельнет.