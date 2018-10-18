Замкнутый круг заключенного Святослава Барановича 2 18.10.2018, 18:16

Святослав Баранович

Герой «Площади-2010» отбывает наказание за то, что дал отпор милицейскому беспределу.

В минувшую пятницу на территории исправительной колонии №1 в Новополоцке начался новый суд над Святославом Барановичем, осужденным за применение насилия в отношении сотрудника милиции. В суде решается вопрос об изменении режима содержания для Барановича на более жесткий. После суда правозащитники «Весны» связались с сестрой Святослава Натальей и пообщались с ней о многочисленных дисциплинарных взысканиях и жестких условиях содержания - о всем том, что происходило с ее братом с момента поступления в колонию.

То, что Святослава Барановича третьего июня привезли отбывать наказание в исправительную колонию №1, его сестра Наталья узнала почти сразу от начальника колонии. Однако в течение последующих полутора месяцев от него не было никаких сведений - ни писем, ни телефонных звонков. Поэтому Наталья решила обратиться в Департамент исполнения наказаний (ДИН).

Святослав Баранович в суде

Фото: TUT.by

13 июля она принесла туда заявление на имя начальника, в которой просила сообщить ей о местонахождении своего брата, его состоянии здоровья и о причине, по которой он лишен связи с семьей. Но ее заявление просто не приняли.

"Ну может он не хочет с вами общаться" - вот что мне ответили в департаменте", - рассказывает Наталья.

Первое и единственное письмо от брата Наталья получила 21 июля, и больше вестей от него не приходило. В начале августа она отправила Святославу посылку, но она вернулась назад. Тогда родственники позвонили начальнику колонии, а тот сообщил, что "Святослав находится в карцере и что до 19 сентября он лишен всяких посылок".

В начале сентября родственники опять звонили начальнику колонии, чтобы узнать о судьбе Святослава. Им ответили, что в сентябре Барановича на три месяца поместили в помещение камерного типа (ПКТ). Выйдет он оттуда не раньше декабря, и поэтому не имеет смысла ему что-то присылать. При этом начальник добавил, что тот будто бы сам виноват, потому что "не моется, не бреется, не содержит себя в надлежащем санитарном состоянии, а также отказывается делать уборку и соблюдать правила внутреннего распорядка".

О том, что Святославу грозит суд по изменению режима на более жесткий, его сестра узнала, когда пятого октября тот потребовал адвоката.

12 октября состоялось первое судебное заседание. Адвокат ходатайствовала о переносе заседания в обычный суд, чтобы на нем могли присутствовать родственники, но судья отклонила это ходатайство, сославшись на то, что суд на территории колонии считается открытым. В результате он проходил в колонии.

На заседании Баранович заявил, что с помощью адвоката будет обжаловать наложенные на него дисциплинарные взыскания, которые и стали основаниями для направления его в тюрьму. Поэтому судебное слушание отложено, пока будут проходить обжалования взысканий.

После этого суда сестра Барановича получила от адвоката более подробную информацию о том, что происходило со Святославом последние четыре месяца.

Иллюстративное фото

Так, седьмого июня, всего через четыре дня после прибытия в колонию, Барановича поставили на профилактический учет как "личность, склонная к захвату заложников и хулиганских проявлений". На чем основан такой вывод - непонятно, ведь, например, в СИЗО Баранович получил довольно положительную характеристику, "как человек медлительный, со спокойным характером". И буквально через несколько часов после постановки на учет Баранович получает свои первые десять суток ШИЗО - за то, что не успел пришить специальную бирку, которая показывает, что он стоит на этом самом учета.

Но через десять суток из ШИЗО он не выходит, а выходит только через 40. Ведь уже в самом штрафном изоляторе получает еще три взыскания: за то, что будто бы не побрился, спал днем и за неубранное помещение.

18 июля он возвращается обратно в отряд, но уже 30-го вновь попадает в штрафной изолятор - из-за "несоответствия описи личных вещей". Восьмого сентября Барановича на три месяца помещают в помещение камерного типа (ПКТ).

С того момента он постоянно находится либо в ПКТ, либо в ШИЗО. Там он почти не выходит на прогулки, не имеет постельного белья, ему запрещено делать покупки, писать и получать письма и посылки. Кроме того, Баранович говорит о недостаточном питаним: порции еды в ШИЗО, по его словам, меньше чем в отряде.

Также известно, что Святослав Баранович поставлен на профилактический учет как "личность, склонная к экстремизму и другой деструктивной деятельности", и как "злостный нарушитель режима, который отрицательно влияет на других заключенных". При этом других заключенных в общем и целом он видел только две недели. Именно столько времени он успел побывать в отряде за четыре с половиной месяца своего пребывания в колонии. А все остальное время, в ШИЗО и в ПКТ, он почти всегда находится один.

Сейчас сестра Святослава Барановича подготовила новое обращение в Департамент исполнения наказаний с просьбой поспособствовать прекращению предвзятого отношения к ее брату. А в скором времени должны состояться суды по обжалованию наложенных на Барановича дисциплинарных взысканий.

15 марта 2017 года, когда в Минске проходил «Марш нетунеядцев», была попытка сотрудниками милиции в штатском задержать часть митингующих во время их посадки в троллейбус . Началась драка. Позже следствие, просмотрев видеозаписи драки, установило, что именно Святослав Баранович несколько раз ударил милиционера по голове на остановке троллейбуса возле площади Бангалор.

Баранович был задержан в начале октября и помещен под стражу в СИЗО №1 Минска. Ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 Уголовного кодекса). 15 февраля 2018 года в суде Московского района Минска начался судебный процесс по этому уголовному делу. Во время процесса Баранович признал свою вину.

Прокурор Сергиенко запросила для активиста четыре года заключения. Его чистосердечное признание она назвала смягчающим обстоятельством, а прежнюю судимость за Площадь-2010 - отягчающим. 12 марта Барановича осудили на на 3 года лишения свободы. Он обжаловал приговор, но коллегия Мингорсуда оставила жалобу без удовлетворения.