Совмин рассказал, что можно сделать через «одно окно» 18.10.2018, 18:30

Всего в список вошло 84 процедуры.

Совет министров утвердил перечень административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу "одно окно", передает interfax.by.

Всего в список вошло 84 процедуры, которые предоставляются местными исполнительными и распорядительными органами, их структурными подразделениями, подчиненными организациями по принципу "одного окна". Перечисленные в документе административные процедуры затрагивают жилищные правоотношения, вопросы социальной защиты, опеки, попечительства, патронажа и эмансипации, юстиции, архитектуры, градостроительства и строительства, газоснабжения, транспорта, охраны окружающей среды и природопользования, налогообложения, управления недвижимым имуществом.

Документ вступает в силу с 27 ноября 2018 года.

Перечень административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу "одно окно":

Жилищные правоотношения

Принятие решения о разрешении отчуждения объекта недвижимости

Принятие решения о разрешении отчуждения земельного участка и (или) возведенного на нем объекта недвижимости, незавершенного законсервированного строения, расположенного на таком участке

Принятие решения о даче согласия на отчуждение жилого помещения

Принятие решения о даче согласия на залог жилого помещения

Принятие решения о постановке на учет (восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Принятие решения о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Принятие решения о включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий

Принятие решения о разделе (объединении) очереди, переоформлении очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи

Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий

Принятие решения об индексации, о разделении чеков ”Жилье“

Принятие решения о признании жилого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям

Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое

Принятие решения об отмене решения о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое

Принятие решения о переводе нежилого помещения в жилое

Принятие решения о сносе непригодного для проживания жилого помещения

Принятие решения о согласовании использования не по назначению одноквартирного, блокированного жилого дома или его части

Принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда

Принятие решения о включении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда в состав жилых помещений социального пользования

Принятие решения о предоставлении освободившейся жилой комнаты государственного жилищного фонда

Принятие решения о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда меньшего размера взамен занимаемого

Принятие решения о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме

Принятие решения о согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме

Принятие решения о передаче в собственность жилого помещения

Принятие решения о включении в состав организации застройщиков, формируемой из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Принятие решения о направлении граждан для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу

Принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения

Принятие решения о разрешении предоставления жилого помещения (его частей) по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или договору аренды жилого помещения

Принятие решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту)

Принятие решения о внесении изменений в решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту)

Выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Выдача справки о предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения

Выдача гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, направлений для заключения договоров создания объектов долевого строительства

Включение в списки на получение льготных кредитов

Включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек

Регистрация договора аренды (субаренды) нежилого помещения, машино-места

Социальная защита

Выдача справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты

Выдача справки об удержании алиментов и их размере

Принятие решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала

Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала

Принятие решения о распоряжении (отказе в распоряжении) средствами семейного капитала

Выдача дубликата решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала

Принятие решения о внесении изменений в решение о назначении семейного капитала и выдача выписки из такого решения

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи

Опека, попечительство, патронаж, эмансипация

Принятие решения об установлении опеки (попечительства) над совершеннолетним и назначении опекуна (попечителя)

Принятие решения об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним и назначении опекуна (попечителя)

Принятие решения о выдаче родителю, опекуну (попечителю) предварительного разрешения (согласия) на совершение сделок, противоречащих интересам или влекущих уменьшение имущества ребенка, подопечного

Принятие решения о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью

Принятие решения о создании детского дома семейного типа

Принятие решения об установлении патронажа (назначении помощника)

Принятие решения об изменении фамилии несовершеннолетнего и собственного имени несовершеннолетнего старше 6 лет

Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)

Принятие решения об освобождении опекунов, попечителей от выполнения ими своих обязанностей

Образование

Выдача дубликата документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении

Выдача дубликата удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов

Выдача в связи с изменением половой принадлежности документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении

Выдача в связи с изменением половой принадлежности удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов

Постановка на учет ребенка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования

Юстиция

Предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социально-правового характера, касающимся имущественных и наследственных прав граждан

Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, информационного письма) по запросам социально-правового характера, не касающимся имущественных и наследственных прав граждан

Архитектура, градостроительство, строительство

Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов

Выдача разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке

Выдача разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию, благоустройство объекта, снос

Выдача решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории

Выдача акта приемки в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории

Выдача решения о продлении срока строительства капитального строения в виде жилого дома, дачи

Выдача акта проверки осуществления консервации не завершенного строительством жилого дома, дачи, а также благоустройства земельного участка, на котором проведена консервация такого дома, дачи

Принятие решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации

Газоснабжение

Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией

Включение в списки на получение льготных кредитов для газификации эксплуатируемого жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности

Транспорт

Принятие решения о постановке граждан на учет нуждающихся в местах хранения транспортных средств

Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в местах хранения транспортных средств

Охрана окружающей среды, природопользование

Выдача разрешения на удаление объектов растительного мира

Выдача разрешения на пересадку объектов растительного мира

Принятие решения о выделении деловой древесины для восстановления жилого дома и (или) надворных построек, уничтоженных или поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия

Налогообложение

Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном им для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества в виде служебного земельного надела

Принятие решения о предоставлении льгот по уплате местных налогов, сборов, республиканских налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в местные бюджеты, а также арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности

Принятие решения об исключении капитальных строений, их частей из перечня неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены

Управление недвижимым имуществом

Принятие решения, подтверждающего приобретательную давность на недвижимое имущество

Принятие решения о возможности использования эксплуатируемого капитального строения по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества

Принятие решения о возможности изменения назначения капитального строения, изолированного помещения, машино-места по единой классификации назначения объектов недвижимого имущества без проведения строительно-монтажных работ

Принятие решения об определении назначения капитального строения в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества (за исключением эксплуатируемых капитальных строений)

Принятие решения о возможности использования капитального строения, изолированного помещения или машино-места, часть которого погибла, по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества

Выдача справки, подтверждающей возведение до 8 мая 2003 г. жилого дома (жилого изолированного помещения, иного строения), расположенного в городе или в сельском населенном пункте на предоставленном наследодателю в установленном порядке земельном участке, который при жизни наследодателя не был зарегистрирован в территориальной организации по государственной регистрации и не внесен в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного и распорядительного органа, а также соответствие этого строения требованиям к недвижимому имуществу, установленным законодательством.