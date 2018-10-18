Польша восстановит полк в Сувалках 18.10.2018, 18:35

Об этом заявил глава Минобороны Польши.

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что полк в городе Сувалки, расположенном на границе с Россией, будет восстановлен, сообщается на странице министерства в Twitter.

«Я принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность — один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы численность подразделения, действующего в Сувалки, будет увеличена», — приводятся слова Блащака в Twitter.

Город Сувалки расположен недалеко от границы с Литвой, Беларусью и российской Калининградской областью.