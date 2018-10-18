Польша восстановит полк в Сувалках
- 18.10.2018, 18:35
Об этом заявил глава Минобороны Польши.
Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что полк в городе Сувалки, расположенном на границе с Россией, будет восстановлен, сообщается на странице министерства в Twitter.
«Я принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность — один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы численность подразделения, действующего в Сувалки, будет увеличена», — приводятся слова Блащака в Twitter.
Город Сувалки расположен недалеко от границы с Литвой, Беларусью и российской Калининградской областью.
Minister @mblaszczak: podjąłem decyzję o odbudowie pułku w #Suwałki. Bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie liczebnie zwiekszona jednostka obecnie operująca w Suwałkach.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 18 октября 2018 г.