Массовый бойкот техосмотра заставил власти пойти водителям навстречу? 14 18.10.2018, 18:55

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В Беларуси создана рабочая группа по «отвязыванию госпошлины от техосмотра».

Работа по "отвязыванию госпошлины от техосмотра" началась. Создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 16 октября 2018 года №308р.

Проект согласованного решения межведомственной рабочей группе необходимо подготовить и внести в Совет Министров до 1 февраля 2019 года. Руководить работой группы будет первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, сообщает пресс-служба cовета министров.

Напомним: 5 октября премьер-министр Беларуси заявил, что госпошлину отвяжут от техосмотра, но произойдет это не ранее 2019 года. Он пообещал восстановить справедливость в отношении лиц, которые используют автомобиль не круглый год, а также предоставить возможность оплачивать сбор через ЕРИП. Пока остается непонятным, как будет осуществляться контроль оплаты и кто это будет делать. Видимо, над этим в том числе и будет работать созданная группа.

Последние годы сложилась критическая ситуация в части прохождения техосмотра. По данным проверяющих органов, уже более половины белорусов игнорируют эту обязательную процедуру, несмотря на увеличение штрафов и введение повторности за данное нарушение.