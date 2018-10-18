Дарья Домрачева: В нашей семье с сегодняшнего дня прибавление 12 18.10.2018, 18:35

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Дарья Домрачева

Биатлонистка таким образом заявила о покупке новой машины.

Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьерндален приобрели кроссовер Porsche Cayenne E-Hybrid, цена на который на официальном сайте марки в России стартует от 6 934 000 рублей — около 106 000 долларов.

«В нашей семье с сегодняшнего дня прибавление. Эта элегантная гибридная снежинка. Москва — Минск тестдрайв с Оле-Эйнаром прошел на высоте», — написала Домрачева в Инстаграме.