Сейм Литвы объявил референдум о двойном гражданстве 18.10.2018, 19:07

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За такое постановление проголосовали 66 депутатов, четверо воздержались.

Парламент Литвы решил, что референдум о расширении института двойного гражданства состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами.

За такое постановление проголосовали 66 депутатов, четверо воздержались, пишет Delfi.

Согласно принятому постановлению, на обязательном референдуме состоится голосование по изменению текста 12 статьи Конституции.

Согласно принятому постановлению, на обязательном референдуме состоится голосование по изменению следующего текста 12 статьи Конституции: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, предусмотренных конституционным законом. Гражданин Литовской Республики по происхождению, который приобрел гражданство государства, соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, не утрачивает гражданства Литовской Республики. В прочих случаях гражданин Литовской Республики не может быть одновременно и гражданином другого государства, за исключением предусмотренных конституционным законом случаев. Порядок приобретения и лишения гражданства устанавливает конституционный закон".

Критерии европейской и трансатлантической интеграции будут установлены в конституционном Законе о гражданстве. Референдум о расширении института двойного гражданства состоится 12 и 26 мая следующего года, когда планируются первый и второй тур президентских выборов. Поскольку Cейм принял постановление о подготовке референдума, планируется обратиться в Конституционный суд (КС) за оценкой соответствия референдума основному закону страны.

Однако в четверг проект обращения не был представлен Cейму. Представители оппозиции и бывший судья КС Витаутас Синкявичюс выражали сомнения в связи с тем, что решение Cейма о проведении референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом может нарушить конституционный принцип равноправия лиц. Поскольку лица, которые будут голосовать во второй день референдума, будут обладать большей информацией о нем, чем голосовавшие в первый день.

Сейчас Конституция предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции можно изменить только путем референдума. Поправки к Конституции, если они будут приняты на референдуме, вступят в силу 1 января 2020 года.