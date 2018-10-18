Видеофакт: На стройке минского метро рабочие устроили драку

Видеофакт: На стройке минского метро рабочие устроили драку7
- 18.10.2018, 19:10
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Этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На стройке минского метро рабочие устроили драку — этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а затем его выложили в Телеграмм. Судя по дате, изображённой на видео, его сняли 11 августа этого года, передает euroradio.fm.
В ролике видно, что на площадке находится небольшая группа рабочих в костюмах "Метрострой". Двое мужчин, очевидно, ссорятся. Один подходит и толкает другого. Начинается драка. Коллеги подбегают и довольно быстро разводят конфликтующих в разные стороны.
Стройка третьей линии столичного метро идет уже четвертый год. В перспективе эта линия должна связать микрорайоны Зеленый Луг и Курасовщину.