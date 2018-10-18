США ударили по ценам на нефть распродажей стратегического резерва 2 18.10.2018, 19:19

3,015

Brent и WTI упала до минимума за месяц.

Цены на нефть резко снизились в среду и продолжают падать на торгах в четверг на фоне данных Минэнерго США, показавших, что администрация Дональда Трампа начала анонсированную в августе распродажу сырья из стратегических резервов.

Цена Brent, достигавшая в начале октября 4-летнего максимума в почти 87 долларов за баррель, опустилась до месячного минимума. Контракты на декабрь заключались на лондонской бирже ICE по 79 долларов, фиксируя падение почти на 3% за сутки и 9% за последние две недели, передает finanz.ru.

Американский сорт WTI подешевел на 4,4% с понедельника и впервые за месяц закрепился ниже отметки 70 долларов за бочку (68,98).

Как сообщило Управление энергетической информации, на минувшей неделе коммерческие хранилища в США приняли еще 6,5 млн баррелей нераспроданной нефти. И хотя сократились запасы бензина и дистиллятов (на 2 и 0,8 млн баррелей соответственно), рынок в целом остался в состоянии избытка: суммарные запасы по всем категориям углеводородов увеличились на 3 млн баррелей.

Запасы нефти в США растут третью неделю подряд: за это время в хранилищах осталось более 20 млн баррелей, указывает аналитик OPIS Том Клоза.

Избыток усугубляют действия правительства, которое начало распродажу стратегического резерва. На минувшей неделе Минэнерго США выбросило на рынок 1,1 млн баррелей из госхранилищ. Всего же в ближайшие недели планируется продать 11 млн баррелей.

В случае необходимости Трамп готов увеличить объемы втрое - до 30 млн баррелей, что сделает распродажу крупнейшей в истории стратегического резерва, существующего с середины 1970-х годов, сообщали Bloomberg источники в Белом доме.

По их словам, цель администрации - добиться снижения цен на бензин к выборам в конгресс, которые намечены на 6 ноября.

Трамп настроен решительно и готов задействовать как внутренние, так и внешнеполитические рычаги, говорит Клоза: Вашингтон давит на ближневосточных союзников, требуя компенсировать поставки из Ирана, который с 4 ноября снова попадет под американское нефтяное эмбарго.

Эти усилия уже приносят плоды: добыча в Иране в сентябре упала на 150 тысяч баррелей в сутки (до 3,45 млн баррелей), тогда как Саудовская Аравия, Ливия и Ангола суммарно добавили на рынок 268 тысяч баррелей новых ежедневных поставок. Это покрыло не только иранские объемы, но и спад добычи в Венесуэле.

Суммарный объем производства в ОПЕК вырос на 132 тысячи баррелей в сутки, до 32,76 млн баррелей в день.