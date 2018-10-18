Картошка для народа: что почем? 1 18.10.2018, 19:51

Где и почем белорусам запастись стратегическим продуктом на зиму.

В моей семье живут настоящие картофельные фанаты, едим мы ее постоянно. Но закупать бульбочку зимой из какого-нибудь Египта выходит довольно накладно. Так что этой осенью я подошла к делу с умом и сравнила все возможные варианты - и по цене, и по качеству. Тем более в сезон дешевеют все овощи, так что сейчас самое время запасаться на зиму, пишет корреспондент kp.by.

Самым вкусным оказался картофель, купленный на сезонной ярмарке у дома. Три недели назад я взяла для сравнения сорт «Манифест» по 80 копеек и «Скарб» по 40 копеек за килограмм. «Манифест» оказался вкуснее, хотя и не настолько, чтобы переплачивать вдвое. А на этих выходных нашла их там же, но уже дешевле - по 50 и 35 копеек, а самый дешевый картофель и вовсе стоил 25 копеек за килограмм.

- Мы уже купили 75 кг картошки на ярмарке у «Чижовка-Арены», получилось два мешка по 28 копеек за кило, - поделился опытом коллега. - Всего 21 рубль, зато запас на всю зиму! Остальная лежала по 30 - 40 копеек за кило, но я не понимаю, зачем переплачивать. В сортах не разбираюсь, просто взял самую дешевую, вроде симпатичная на вид - и хорошо!

Кроме ярмарок фермерский картофель можно купить на любом сайте с частными объявлениями. Цены отличаются в зависимости от сорта и объема покупки. Если заказывать больше двух мешков, цена становится меньше на 5 - 10 копеек за килограмм, плюс вам доставят покупку домой, и бесплатно.

На Комаровском рынке картофель стоит примерно столько же, сколько на ярмарке, а по вкусу ничем не отличается от фермерского.

Сложнее всего оказалось найти органически чистый картофель. Такой обнаружился в нескольких гипермаркетах и у двух сертифицированных фермеров. На удивление, стоит он ненамного дороже обычного (см. ЧТО ПОЧЕМ). На вкус, я бы сказала, ничем не отличается, разве что душу греет.

А вот обычный картофель из гипермаркета оказался красивым снаружи и безвкусным внутри. И при этом он обычно дороже, чем у фермеров и на рынке. Несколько раз я покупала на пробу молодой картофель, который был насквозь червивым, он сразу отправлялся в мусорное ведро. То ли это глобальное невезение, то ли его закупают и хранят не в том месте. Еще один существенный недостаток - редко указывают сорт, а для меня это важно. Поэтому если вам срочно понадобился пакет картошки на ужин, лучше сбегать за ним в овощной лоток у дома. И вкуснее, и даже немного дешевле.

Я же в результате остановилась на «Манифесте», правда, цена уже снова подросла, до 60 копеек. Но если сравнить с ценами зимой, а они в прошлый раз поднимались в полтора раза, все равно получится экономия.

Сорт и цена

ЧТО ПОЧЕМ

ПОДРОБНОСТИ

Желтый или белый?

Цвет картофеля вовсе не говорит о его пользе или «молодости». Все зависит от сорта. Еще 30 лет назад в Беларуси желтый картофель считался кормовым, а теперь желтый сорт «Адретта» - один из самых популярных.

Если вы ничего не понимаете в сортах картофеля, то вот полезная шпаргалка:

«Уладар». Ранний сорт, желтая кожура и светло-желтая мякоть, не разваривается.

«Скарб». Кожура светло-золотистая, не разваривается.

«Манифест». Кожура красноватая, мякоть сливочного оттенка, сильно разваривается.

«Гала». Желтая кожура и светло-желтая мякоть, не разваривается.

«Адретта». Кожура желтая Мякоть бледно-желтая, сильно разваривается.

«Вектор». Кожура красноватая, поздний сорт, желтый цвет мякоти, хорошо разваривается.

«Бриз». Желтая мякоть и кожура, хорошо разваривается.