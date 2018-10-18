В РФ разбился военный самолет Л-39 18.10.2018, 19:58

Пилотов ищут спасатели.

Военно-учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду в Краснодарском крае, заявили в Минобороны РФ, передает «РИА Новости».

«Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность», — заявили в оборонном ведомстве.

Инцидент произошел около 17:00 по местному времени, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Должанская, уточнили в Минобороны РФ, добавив, что пилотов ищет поисково-спасательная группа.

Самолеты Л-39 производились с 1970 по 1999 годы в Чехии.