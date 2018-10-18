Правозащитники призвали расследовать дело Хашогги под эгидой ООН 18.10.2018, 20:17

Обозреватель Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Для выяснения обстоятельств исчезновения и возможного убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги необходимо расследование под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), передает DW.

Об этом правозащитные организации Amnesty International, Комитет по защите журналистов (CPJ), Human Rights Watch и "Репортеры без границ" заявили на совместной пресс-конференции в четверг, 18 октября. Ведущей следствие Анкаре следует обратиться с соответствующим запросом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, утверждают правозащитники.

Требуется установить всех причастных к подготовке и организации исчезновения журналиста, считают они. Подобное расследование является "лучшей гарантией" того, что Эр-Рияд "не приукрасит историю и не заметет ее под ковер", подчеркнул заместитель директора CPJ Роберт Махони.

Турция рассматривает версию убийства

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.

Турецкая полиция рассматривает версию убийства. По информации CNN, у следователей есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие ее.

Накануне государства "большой семерки" и Евросоюз призвали Эр-Рияд без промедления расследовать дело об исчезновении саудовского журналиста. В тот же день генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отаиби был отстранен от должности. В свою очередь, проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд в интервью медиакомпании Deutsche Welle назвал королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению Хашогги.

Трамп грозит санкциями

Президент США Дональд Трамп заявил о "суровом наказании", которое может ожидать азиатскую страну. В свою очередь, власти в Эр-Рияде сообщили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств, и пообещали дать ответ, если в отношении королевства будут применены ограничительные меры.

Министр финансов США Стивен Мнучин отменил посещение конференции Future Investment Initiative, которая пройдет в столице Саудовской Аравии с 23 по 25 октября.

Ранее о своем отказе посетить мероприятие сообщили директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, нидерландский министр финансов Вопке Хукстра, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.