«Алеся», застрявшая возле хранилища Нацбанка, продолжила свой подкоп 2 18.10.2018, 20:41

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«Алеся» остановилась 26 июня.

Механизированный тоннелепроходческий комплекс "Алеся" возобновил прокладку тоннелей на третьей линии минского метро, сообщает БелТА со ссылкой на генерального директора УП "Минскметрострой" Леонида Стухальского. По его информации, работы были возобновлены три дня назад и комплекс вышел на проектную мощность. На сегодня смонтировано 5 кругов тоннеля, во второй день — 6.

"Алеся" остановилась 26 июня. Тогда механизированный щит работал в тоннеле, шедшем от станции "Вокзальная". Там он застрял в земле под частными домами, в результате чего на одном из подворий произошел обвал почвы. В "Минскметрострое" позже объясняли, что "Алеся" не могла попасть на какие-то подземные сооружения техногенного характера. Вероятная причина остановки механизированного щита — сложные гидрогеологические условия, так как почва стирала элементы механизма.

До своей остановки "Алеся" проложила два тоннеля в сторону станции "Юбилейная площадь" и прошла 200 метров в сторону "Ковальской слободы".

Третья линия минского метро будет называется Зеленолужской. В перспективе на ней планируются 14 станций, которые свяжут микрорайон Зеленый Луг с Курасовщиной.