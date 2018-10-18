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Видеофакт: На Брестчине лиса пришла к дому и настойчиво пыталась попасть внутрь

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  • 18.10.2018, 21:09
  • 2,216

Инцидент произошел в агрогородке Пески.

В Березовском районе, в агрогородке Пески, к частному дому пришла лиса и скреблась в дверь, пытаясь попасть внутрь. Видео опубликовано в паблике «ВКонтакте» «ЧП Беларусь | Будь в курсе».

«Брестская область, Березовский район, аг. Пески, среди белого дня) Ближайший лес в километрах пяти», — такую подпись под роликом оставил автор. Чем закончилась история, не сообщается.

Напомним, в последнее время участились случаи, когда лисицы выходят к людям. Как правило, звери больны бешенством.


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