США разрешили своим авиакомпаниям возобновить полеты в три города Украины 18.10.2018, 21:20

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Полеты над Крымом и некоторыми частями Украины не снимаются.

Федеральное авиационное управление США (FAA) сообщило в четверг, что позволит американским авиакомпаниям и их компаниям-партнерам возобновить полеты в три украинских аэропорта и в некоторые части Черного моря, объяснив, что ситуация там безопасная.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает eurointegration.com.

В апреля 2014 года FAA рекомендовало американским авиакомпаниям приостановить полеты над Крымом и зонами военного конфликта в Украине и расширило зону ограничения после сбивания рейса MH17.

В своем сообщении FAA отметило, что запрет на полеты над Крымом и некоторыми частями Украины не снимается. Однако управление отметило, что позволит вылеты и прилеты в международных аэропортах Харькова, Днепра и Запорожья, добавив, что операции там могут проводиться с "минимальным дополнительным риском".

FAA заявило, что условия безопасности "существенно стабилизировались в некоторых регионах Украины". Кроме того, отмене ограничения способствовало то, что в течение более двух лет полеты неамериканских авиакомпаний на черноморских маршрутах происходили безопасно.

Ведомство также пояснило, что полеты в Харьков разрешаются, поскольку город расположен на безопасном расстоянии от зоны боевых действий.