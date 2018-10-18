УКС назвал стоимость самой высокой квартиры Минска 18.10.2018, 21:24

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Фото: Александр Ружечка

УКС Мингорисполкома приступает к продаже квартир в центральной части жилого комплекса «Лазурит».

Застройщик УКС Мингорисполкома приступает к продаже квартир в центральной части жилого комплекса «Лазурит», который после сдачи в эксплуатацию будет считаться самым высоким жилым домом в стране. Наряду с обычными квартирами потенциальным дольщикам предложен пентхаус, занимающий два последних этажа. Вариант действительно эксклюзивный, ведь в обозримом будущем ничего выше 37-этажного «Лазурита» в Минске строить не планируют, пишет «Онлайнер».

Пентхаус будет располагаться на двух последних этажах здания. Его площадь — 386,14 кв. м, а указанная в проектной декларации стоимость квадратного метра равна 3281,36 рубля. Таким образом, самая высокая квартира Минска обойдется покупателю в 1 267 064 рубля, что на сегодняшний день эквивалентно $601 473.

Фото: Александр Ружечка

Также в высотной секции «Лазурита» всем желающим предложены 35 однокомнатных квартир, 20 двухкомнатных и 35 трехкомнатных. В «однушках» за метр просят от 3 482,23 до 3 660,22 рубля, в «двушках» — от 3 588,91 до 3 615,03 рубля, в «трешках» — от 3 386,76 до 3446,48 рубля. В стоимость квадратного метра включена стоимость парковочного места в гараже-стоянке.

В декабре строители должны завершить все монолитные работы в высотной части «Лазурита». Согласно проектной декларации, планируемый срок сдачи в эксплуатацию — 15 августа 2020 года.

Сегодня самым высоким жилым домом в городе считается 32-этажный «Парус» на улице Кальварийской. В прошлом году там уже продавали самую высокую квартиру Минска — пентхаус площадью 234,8 кв. м на двух последних этажах. Что интересно, за него также просили $600 000.