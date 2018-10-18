Вызов принят Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

18.10.2018, 21:31

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Антон Орехъ

Навальный действительно снял хорошее видео и прекрасно ответил Золотову на вызов.

Во-первых, это красиво. Навальный действительно снял хорошее видео и прекрасно ответил Золотову на вызов. Я не вижу никакой проблемы в том, что ответ появился на следующий день после Керчи. Это местами очень смешное, но совершенно не развлекательное послание. Лицемерно говорить сейчас о необходимости скорбеть и отложить все дела. Я так и представляю себе сейчас скорбящего Золотова и прочих красавцев в погонах или без. Они-то сейчас не скорбят вовсе, а придумывают как воспользоваться новой бедой, чтобы закрутить еще недокрученные гайки. Так что не надо про скорбь и траур. Пересказывать слова Навального я, разумеется, не буду – посмотрите сами этот ролик – он не длинный. Я могу только поделиться впечатлением, сравнив выступления этих двух людей. Эти впечатления – печальны для страны. Золотов и Навальный находятся на разных полюсах. Один из них шаромыжник, но при этом не сидит за решеткой и, наверное, никогда там не окажется. Другой только что отсидел дуплетом 50 дней – отсидел не в первый раз и наверняка не в последний.

Золотов глупый человек. Это не оскорбление – это особенность организма. Кто-то высокий, кто-то толстый, у кого-то нет слуха, у кого-то нет ума. Просто если у вас нет ума, вы не должны занимать высшие посты в государстве. Эти посты должны занимать люди умные. Не обязательно это должен быть именно Алексей Навальный, но это должны быть такие люди, как он. У Золотова нет чувства юмора – а это всегда беда, когда страной управляют люди без чувства юмора. Потому что человек, у которого есть это чувство, обычно гораздо более критически оценивает и самого себя и свою работу. А люди, у которых чувства юмора и чувства самоиронии нет, превращаются в пародию на Бонапарта – что и происходит с Золотовым. И если бы только с ним одним. У Золотова отсутствует чувство прекрасного. Этого чувства нет у всей нашей власти. Она неэстетична, неизящна, примитивна и страну строит такую же примитивную, выпиленную лобзиком и отшлифованную топором. А люди, способные к творчеству, которым интересно в нашей стране не только воровать, но и жить, будут гнобиться, преследоваться, сажаться в тюрьму. А потом из страны уезжать.

Потому что жизнь коротка и состариться и умереть на золотовской помойке готовы не все. Золотов хотел запугать Навального, но не смог. Навальный принял вызов, но никаких дебатов у них с Золотовым, разумеется, не будет. И Золотову ничего не будет. Будет еще несколько дач и квартир. Будет почти 17 миллионов рублей, украденных только на шевронах для курток росгвардейцев. Всё будет как прежде. То есть чем дальше, тем хуже.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»