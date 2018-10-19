Студентка колледжа в Керчи: Вряд ли все это мог сделать один человек 14 19.10.2018, 8:04

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Фото: КЕРЧЬИНФО

О чем говорят выжившие после бойни.

Спустя день после трагедии в Керчи жители города продолжают сдавать кровь для пострадавших и не верят, что напавший на колледж 18-летний студент действовал в одиночку. Подробнее — в репортаже Би-би-си.

«Я не верю, что эти сопляки сами это все организовали, — громко говорит о событиях среды пожилая горожанка на остановке общественного транспорта. — По телевизору сказали, что взрывное устройство готовили профессионалы, а не 18−20-летние пацаны».

Фото: КЕРЧЬИНФО

Накануне 150-тысячный крымский город пережил одну из крупнейших трагедий. В результате взрывов и стрельбы в политехническом колледже погиб 21 человек, еще около 50 получили ранения.

В четверг, около 9.30 утра, неподалеку от одного из зданий керченского политеха прошла панихида памяти погибших. У черного мемориала зажигали свечи, люди несли цветы и мягкие игрушки.

На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыты все учебные заведения и детские сады, объявлен трехдневный траур.

И после окончания панихиды к мемориалу продолжают приходить люди.

Фото: КЕРЧЬИНФО

«У моих знакомых племянник лежит в больнице с переломанными костями, — говорит пожилая женщина. — Что будет, никто не знает, здоровый спортивный парень, может остаться инвалидом, это кошмар, в голове не укладывается».

Многие люди вспоминают о студентах, которые, несмотря на риск для своей жизни, помогали другим выбираться из здания или внутреннего двора в безопасное место.

«Мальчики девчонок хватали и телом своим, можно сказать, выталкивали, помогали через забор перелазить, окна разбивали, кто что мог, то и делал. И девчонки тоже», — вспоминает 25-летняя девушка. «Ну во «ВКонтакте» же писали, как парень девушку закрыл своим телом и умер от выстрела», — отвечает ей ее ровесница.

Первая из этих двух девушек — Анна, студентка 2-го курса колледжа. Она успела выйти из здания до того, как прогремел взрыв. Девушка говорит, что не решилась прийти на панихиду сразу.

«Я вообще не хотела никуда идти, сейчас уже домой пойду, мне даже там страшно. Я выпила успокоительное, прежде чем выйти, но меня до сих пор всю трясет», — рассказывает она.

Один из пожилых мужчин, также пришедших к мемориалу, рассказывает, что в момент взрыва находился на работе, через несколько минут после нападения ему позвонила жена.

«Мне жена рассказала по телефону, а у нас внук учится. Но она мне без подробностей, сказала, что в колледже взрыв. Я начал звонить внуку, а трубку никто не берет. Минут 20 звонил, потом он взял трубку, сказал, что это в другом колледже теракт. Страшно вспоминать, что я пережил за эти 20 минут», — говорит он.

Возле керченского пункта переливания крови на улице Карла Маркса с раннего утра стоит очередь — в основном из студентов. «Я шел сюда, как робот. Понимаю, что надо, но не осознаю, что произошло, что столько погибших», — говорит один из студентов Сергей Похилько.

Фото: КЕРЧЬИНФО

«Это нас, может быть, спасло»

Керченский политехнический колледж состоит из трех серых корпусов советской постройки. От моря его отделяют несколько сотен метров, которые нужно пройти через парк — туда, по словам очевидцев, убегали некоторые студенты колледжа.

Сейчас на подъезде к учебному заведению стоят наряды ГИБДД, полицейские. Городской транспорт изменил маршрут движения, частные автомобили также не пропускают к колледжу. На территорию не пускают и журналистов: сотрудники правоохранительных органов ссылаются на следственные действия.

В среду, в 11.40, в главное здание колледжа зашел студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков. К этому времени как раз закончилась вторая пара. По словам неназванного очевидца, которые приводило интернет-издание Mash, Росляков был с двумя рюкзаками. Он сел в холле и спокойно поздоровался со знакомыми, которые проходили мимо.

«Мы после второй пары задержались в кабинете, и это нас, может быть, спасло. Услышали сильный взрыв, начали дрожать стекла, и сразу начинаются крики, паника, мы с группой ребят выскочили из кабинета и побежали. В холле творился какой-то ужас. Полная неразбериха, толпа бежит, кто-то стоит», — так описывает все, что происходило после второй пары, 18-летняя студентка колледжа Марина, одна из немногих согласившихся пообщаться с прессой.

Из слов других очевидцев следует, что сначала Росляков взорвал бомбу на первом этаже, недалеко от столовой. Это подтверждается заявлением Следственного комитета России (СКР) о сработавшем в столовой взрывном устройстве, начиненном металлическими предметами.

«Я был в эпицентре взрыва: у входа, возле буфета. Меня контузило, и меня начал оттаскивать однокурсник. И потом я услышал несколько выстрелов с интервалом в две-три секунды. Через некоторое время был еще один взрыв», — рассказывает студент Игорь Захаревский.

Фото: КЕРЧЬИНФО

Тогда же этот взрыв услышали и на улице. Правда, не все сразу поняли, что происходит.

«У нас, знаете, отрабатывают всякие мероприятия по противопожарной угрозе, по антитеррористической. В какой-то момент проскочила в голове мысль, что это такая вот отработка. Потом с улицы увидел дым, мы подбежали с другом, смотрим, а там окна вынесенные, двери центральные, люди выскакивают на улицу, кричат, никто не понимает, что происходит», — вспоминает студент Олег, который услышал звук взрыва на улице.

Бизнесмен Евгений, который работает в офисе неподалеку, услышав звук взрыва, направился к колледжу. Подойдя к зданию, он увидел следующую картину: «Весь стеклянный фасад, ресепшен вынесен [взрывом]. К тому моменту, когда я вышел [из своего офиса], один из раненых вышел [изнутри колледжа] и [другие] разбегающиеся люди. Я слышал, как мне показалось, такие микровзрывы, но потом мне объяснили, что это выстрелы».

«Выстрелы раз в пять-шесть секунд»

Росляков должен был получить квалификацию техника, его специальность связана с монтажом и эксплуатацией электрооборудования в зданиях.

До сих пор неизвестно, почему он решил напасть на свой колледж. Знакомый Рослякова сказал РБК, что тот «ненавидел колледж из-за злых преподов».

Фото: КЕРЧЬИНФО

Сразу несколько СМИ сообщили, что буквально месяц назад Росляков получил разрешение на хранение оружия, для чего в том числе посещал курсы стрельбы. Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

Однако в колледж он пришел с ружьем. После взрыва Росляков отправился на второй этаж и открыл там стрельбу. На видео, опубликованном несколькими телеграм-каналами и снятом снаружи здания, отчетливо слышно десять выстрелов, сделанных в течение минуты с разными интервалами. Еще два отдаленных хлопка также можно принять за выстрелы.

«Я видела девочку, лежавшую возле стены в неестественной, так скажем, позе, другие лежали в крови на полу. И выстрелы раз в пять-шесть секунд. Взрыв вырвал центральный вход. Нам повезло выбежать на улицу через окно на первом этаже. Дальше уже помню огромное количество машин с ОМОНом и военными, раскуроченные окна, все какими-то фрагментами в памяти», — вспоминает студентка Марина.

Бизнесмен Евгений говорил, что с момента взрыва до приезда пожарных, полиции и скорой прошло около 25 минут.

К этому времени у Рослякова закончились патроны, и он выстрелил в себя в помещении библиотеки.

Спустя несколько часов после нападения Национальный антитеррористический комитет объявил, что в здании колледжа нашли еще одну бомбу, к вечеру ее обезвредили.

«Людей подходит больше, чем успеваем обработать»

Раненых после происшествия на каретах скорой помощи стали доставлять в 1-ю городскую больницу Керчи. В 6.45 утра у больницы дежурят полицейские патрули, на улице постоянно находятся парамедики. Люди, одетые в гражданскую одежду, отмахиваются в ответ на просьбу о комментарии и молча проходят дальше.

Спустя сутки после трагедии жители Керчи продолжают приходить в пункты приема крови. Хотя острой потребности в этом уже нет.

«Люди по-прежнему приходят, записываются, оставляют свои контактные данные, стоят ждут, чтобы сдать кровь. Много людей, можно сказать, наш пункт не очень большой, а людей подходит больше, чем успеваем обработать», — рассказывает на условиях анонимности сотрудница керченского пункта приема.

Сразу после трагедии возбудили уголовное дело по статье «Теракт», однако позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух или более лиц общеопасным способом. Рослякову назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, заявила в четверг представитель СКР Светлана Петренко.

Официально сообщалось, что Росляков действовал один, однако в Керчи в убийцу-одиночку не особо верят. Но все подчеркивают, что лично других вооруженных людей в колледже не видели.

Многие ссылаются на слова своих знакомых или просто рассуждают о том, что «подросток не мог все спланировать и осуществить без посторонней помощи».

«Я слышала, что кто-то видел его сообщников, разное говорят. Я говорю только по ощущениям, поскольку сама никого не видела. Вряд ли какой-то урод, отморозок мог все это сделать один. Я считаю, что это теракт. Даже если он один был, представим. Какое это убийство? Он террорист», — говорит студентка Марина.