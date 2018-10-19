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«Лукашенко, живя страхами из 90-х, сильно тормозит будущее Беларуси»

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  • 19.10.2018, 8:14
  • 3,278
Сергей Чалый
Фото: tut.by

Экономист – о навязчивых «мантрах» диктатора.

Прошедшая неделя у правителя Беларуси выдалась насыщенной. Чего только стоит V Форум регионов, во время которого Лукашенко пообщался с Путиным, после чего выдал немало комплиментов в адрес России.

А на этой неделе он встретился с новым премьер-министром Сергеем Румасом и потребовал активнее заняться любимым делом — развивать импортозамещение и бороться с посредничеством.

Обзор дел, встреч и слов Лукашенко подробнее в «Экономике на пальцах» разложил Сергей Чалый в эфире tut.by.


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