«Лукашенко, живя страхами из 90-х, сильно тормозит будущее Беларуси» 6 19.10.2018, 8:14

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Сергей Чалый

Фото: tut.by

Экономист – о навязчивых «мантрах» диктатора.

Прошедшая неделя у правителя Беларуси выдалась насыщенной. Чего только стоит V Форум регионов, во время которого Лукашенко пообщался с Путиным, после чего выдал немало комплиментов в адрес России.

А на этой неделе он встретился с новым премьер-министром Сергеем Румасом и потребовал активнее заняться любимым делом — развивать импортозамещение и бороться с посредничеством.

Обзор дел, встреч и слов Лукашенко подробнее в «Экономике на пальцах» разложил Сергей Чалый в эфире tut.by.