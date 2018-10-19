Корова на льду Леонид Невзлин

19.10.2018, 8:21

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Любое неловкое движение – и режим нелепо растянется.

На днях комитет гражданских инициатив выпустил исследование, в котором сделан вывод, что в России назрела высокая готовность к переменам. Людям не нужна сильная власть, людям нужна справедливость. По данным ВЦИОМ и Левада-центра, на которые ссылаются авторы исследования, перемен хотят 80-90% респондентов. Главное, чего не удалось сделать Путину – обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей. Как следствие – снижение рейтинга власти и рост антиэлитных настроений.

Путин сейчас – это корова, попавшая на лед. Любое неловкое движение – и корова нелепо растянется на льду. Стабилен ли путинский режим? В такой же степени. Корова уже вышла на лед. И балансирует. Надо кормить «своих» и одновременно поддерживать падающий рейтинг. Возможно ли сочетать? Очень недолго. В модели государства как преступной группировки околовластный круг не может перестать воровать и осваивать госсредства. Народ не может не беднеть, поскольку ресурс не бесконечен.

Денег своим опричникам надо все больше. В мафиозной структуре путинского государства правящий клан держит власть по праву сильного. И не может не воровать. Есть ресурс – финансовый, человеческий, материальный – ты в авторитете. Нельзя не быть самым богатым, нельзя потерять авторитет «главного мафиози». Не украл? Украдут другие, сместят, отберут и поделят. Необходимо постоянно наращивать объем материальных ценностей, перемещая их из внешнего мира в собственный карман.

Деньги нужны не только ворам из окружения. Нужны средства на защиту режима внутри, на содержание репрессивного аппарата. И обеспечение своей безопасности снаружи – на модернизацию ядерного и другого оружия, плату тысячам сотрудников ГРУ и СВР, троллям, хакерам. Все это в условиях санкций и ограничений. Деньги съедают украденный Крым, действия в Сирии и Донбассе, поддержка абхазов и южных осетин. Добавить гигантские траты на бессмысленные помпезные проекты – Олимпиада и Чемпионат мира с их огромной ненужной спортивной инфраструктурой. Мосты, трубопроводы, атомные станции. За всем этим – коррупция, откаты, освоение бюджетов своими людьми. И никакой экономической эффективности. Для оправдания опричнины – пиар и телепропаганда. Снова большие деньги.

Поэтому – пенсионная реформа. Поэтому – обнищание населения. Реальные располагаемые доходы россиян падают от месяца к месяцу, от года к году. Последние данные Росстата. В сентябре 2018 г. снижение составило 1,5 процентных пункта относительно сентября 2017 г. А в сентябре 2017 г. они были меньше реальных располагаемых доходов сентября 2016 г. на 0,9 п.п.

Корова не может на льду балансировать вечно. Впереди – рост недоверия населения по отношению к власти и элитам, еще большее ослабление поддержки режима, падение рейтинга.

Печальный и закономерный конец.

Леонид Невзлин