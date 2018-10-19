Как уроженка Гомеля переехала в Гамбург и стала актрисой 19.10.2018, 8:32

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Барбара Прокопенко

Фото: Робин Катер

Необычная судьба белоруски в Германии.

Немецкая газета Bild опубликовала рецензию на малобюджетный фильм ужасов «Мурашки по коже». Одну из главных ролей в нем играет уроженка Беларуси 26-летняя Барбара Прокопенко, пишет belmir.by.

По сценарию картины, режиссер которой – Эзра Цегайе, два неудачливых продюсера, сильно нуждающихся в средствах, приходят к выводу, что последней их надеждой является съемка порнофильма.

Они полагают, что это – настоящее золотое дно, и надеются заработать в этой сфере много денег, чтобы создавать в дальнейшем ленты для более требовательной аудитории.

Но вскоре после начала съемок в главную актрису, которую и играет уроженка Беларуси, вселяются демоны. Процесс в результате превращается в жуткое кровавое действо.

Барбара Прокопенко родилась 29 апреля 1992 года в Гомеле. В возрасте трех лет вместе с семьей переехала в Гамбург. Здесь обучалась актерскому мастерству, окончила школу драмы.

Снялась в ряде сериалов, таких как «Лена – любовь моей жизни», который транслировался на телеканале ZDF, и «Между нами», который выходит на телеканале RTL.

Также играла роли в художественных фильмах. Например, в 2016 году вышла картина «Последний вагон» с ее участием, а в 2018-м – «Отрезанные».

Как утверждается, помимо немецкого и русского языков, актриса еще владеет английским и французским. Играет на фортепиано, увлекается балетом, боксом, фехтованием.