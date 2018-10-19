В Косово начали работать над созданием национальной армии
- 19.10.2018, 8:38
Предложение правительства рассматривают в парламентских комиссиях.
Парламент Косово решил рассмотреть вопрос о том, следует ли превращать силы безопасности страны в регулярную армию.
Об этом пишет Associated Press.
В четверг, 18 октября 120-местный парламент проголосовал за то, чтобы принять правительственные предложения и передать их в комиссии для обсуждения.
Не поддержали идею депутаты, которые представляют сербское меньшинство в Косово, а также официальные лица в Сербии.
Напомним, что ранее министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что единственными вооруженными силами в Косово могут быть лишь миротворцы под руководством НАТО, и косовская армия будет "угрозой Сербии и сербам".