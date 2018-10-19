Водителям в Польше могут разрешить ездить без прав 12 19.10.2018, 8:59

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Власти предлагают также отменить наклейку о прохождении техосмотра на лобовом стекле.

Министерства цифризации и инфраструктуры Польши предлагают с начала следующего года отменить контрольную наклейку о прохождении техосмотра на лобовом стекле автомобиля, а также обязанность иметь при себе свидетельство о регистрации транспортного средства и документ, удостоверяющий оплату страхового полиса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Анджей Адамчик, передает «Радио Польша».

Министр цифризации Марек Загорский считает, что водителей не следует наказывать за отсутствие у них водительских прав.

Все эти документы должны быть доступны проверяющим органам он-лайн.

Марек Загорский добавил, что следующим шагом будет отмена обязательства ношения при себе водительских прав. Министр сказал, что отменить совсем этот документ нет возможности, так как он необходим в случае выезда за границу.