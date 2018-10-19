Композиция Despacito установила семь рекордов Гиннеса 3 19.10.2018, 9:10

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Официальное вручение сертификатов прошло в Майами.

Композиция пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito получила семь титулов в Книге рекордов Гиннеса. Об этом сообщил Луис Фонси в своем Instagram, передает 112.ua.

"Для меня большая честь быть частью семьи Книги рекордов Гиннесса. Despacito завоевала семь титулов, и это благодаря вам. Спасибо всем, кто работал для достижения этого успеха", - говорится в сообщении.

В частности, песня стала рекордсменом в номинациях: "Самая слушаемая песня в мире", "Первое видео, набравшее на YouTube более 5 млрд просмотров", "Самое просматриваемое видео в интернете", "Песня, продержавшаяся в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель", "17 недель подряд первое место в Hot 100 Billboard", "Самое понравившееся видео пользователям сети", "Песня, исполненная дуэтом, с наибольшим количеством просмотров".

По словам музыканта, полученные сертификаты он собирается повесить над кроватью и ежедневно ими любоваться.

"Моя мама будет мной гордиться", - добавил артист.

Официальное вручение сертификатов прошло в Майами.

Напомним, в ноябре 2017 года хит Despacito стал триумфатором "Латинской Грэмми", выиграв четыре награды.

В апреле этого года YouTube подвергся хакерской атаке, во время которой с канала Vevo был удален клип на песню Despacito, но позже был восстановлен.