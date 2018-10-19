СМИ: Алексей Шпилевский готовится возглавить «Кайрат» 1 19.10.2018, 9:53

Алексей Шпилевский

Бывший тренер брестского «Динамо» уже побывал на базе клуба.

Экс-рулевой брестского "Динамо" Алексей Шпилевский может стать главным тренером казахстанского "Кайрата". Как сообщает prosports.kz, белорусский специалист уже побывал на базе алматинского клуба со своей матерью, которая является по совместительству его агентом.

Шпилевский играл в детско-юношеских командах "Штутгарта". Однако из-за травмы был вынужден завершить карьеру в раннем возрасте. В 21 год уже получил тренерскую лицензию "А" в Германии. В "Штутгарте" помогал тренеру команды U-13, а позже возглавил команду U-12. В 2013 году стал тренером в системе "Лейпцига", где поработал с юношами от 13 до 16 лет. Летом 2018 года возглавил брестское "Динамо", но спустя месяц был отправлен в отставку.