В Беларуси два десятка чиновников несколько месяцев согласовывали три слова 4 19.10.2018, 10:15

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Можно представить, как им было сложно.

Весной 2018-го возникла необходимость изменить постановление Министерства здравоохранения от 2012 года. Для этого Министерству здравоохранения пришлось принимать новое постановление (№ 43 от 22 мая 2018 года), подписанное первым заместителем министра Дмитрием Пиневичем, сообщает euroradio.fm.

Чтобы изменить формулировку в пункте о проведении санитарного надзора Центром гигиены и эпидемиологии Управления делами президента, собирали почти два десятка согласований, которые были и на прежнем документе (это чиновники в ранге министра или приравненном к нему и все председатели облисполкомов).

Все согласования были получены до конца августа, а на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь документ появился только 19 октября. Можно представить, как сложно чиновникам и силовикам согласовывать документы, в которых нужно изменить более трех слов.