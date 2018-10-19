«Доска позора»: свежие ляпы белорусских строителей 1 19.10.2018, 10:35

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Что мешает строить хорошо?

В комментариях к выходам «Доски позора» всегда найдется тот, кто говорит: за те деньги, которые выделяются на ремонт, и при тех зарплатах, что получают рабочие, нечего предъявлять претензии к качеству, пишет tut.by.

По этой логике получается, что каменщик осознанно неправильно кладет кирпич, сантехник криво ставит новый смеситель, дорожник специально наносит разметку не там, где это было бы логично, а проектировщику плевать на удобство пользователей. К счастью, это не так — чаще всего мы видим примеры элементарной безграмотности и криворукости исполнителей, на которые почему-то закрыл глаза стройнадзор. Но читатель все видит, подмечает и присылает фото в редакционную почту. Смотрите, что попало в их объективы на этой неделе.

Начнем с хороших новостей. Как сообщили, дорожные работники сделали пешеходный переход там, где это логично — теперь к нему ведут дорожки с двух сторон. Автор фото и редакция благодарит строителей за проделанную работу.

Главное правило — сделай хоть как, авось «прокатит». Если нет — говори, что за такие деньги лучше и не получилось бы. И сроки сжатые. В общем, получайте такую вот модернизацию в гостиничном санузле в городе Лельчицы. Кроме того, что смеситель стоит криво, получили раковину для кончиков пальцев.

Отремонтированная лестница возле школы 212 в Минске упирается в забор. А ведь старались, ремонтировали…

Притыцкого, 10, Минск. Шедевр-напоминание о капремонте. Теперь вода льется на отмостку, от чего та портится. Кроме того, это еще и тротуар — один из проходов к подъезду. Зато можно обувь обмыть перед входом в квартиру.

Осиповичи. После ремонта крыльца на скамейке сможет посидеть только котик.

Вот так сделали асфальт за магазином «У Кургана» по адресу проспект Любимова, 26/1. Неужели закончился асфальт?

А нет, он не закончился, а переместился в Колодищи — там нужно было сделать асфальтированный подъезд к жилым домам.

В Буда-Кошелево красят здание магазина Евроопт. Автора фото удивило, что красят фасад из керамогранита, новую плитку светлого цвета. Сделаем предположение, что магазин просто перекрашивают в фирменный цвет.

Арка в Бресте по улице Луцкая. По логике она должна быть над пешеходной дорожкой, но стоит рядом. Другой вопрос — зачем она вообще нужна?

Пешеходная дорожка на детской площадке по улице Янки Брыля, дом № 9, Минск. Интересно, кому жильцы обязаны столь «удобному» расположению опорного столба?

На фото дорожка в Бресте по улице Карьерной, строительный рынок. Автор пишет, что такую картину он наблюдает уже много лет. Строителям не хватило плитки?

Двор по улице Гришина в Могилеве. Читатель сопровождает фото таким комментарием: «Недавно нас осчастливили установкой контейнерной площадкой для мусора. Но, как видно, сил ЖЭУ хватило только на половину дорожки к контейнерам».

Так выглядит пешеходный переход в Пинске по улице Центральной возле магазина «Брусничка» после небольшого дождя. Так и представляется человек из стройнадзора, который при приемке напевал «пусть идут неуклюже пешеходы по луже».

Мозырь, улица Пролетарская, возле детского садика 19. Здесь детей учат не с горки кататься, а тормозить.

Все лучшее детям Толочина. Центральный парк. Деревянная горка может и не скользит, зато покрашена.

Ремонт тачки посредством малярного скотча, модернизация черенка метлы и быстро заканчивающийся черенок лопаты. Как пишет автор фото, это реальный инструмент строительной организации. Это про нее анекдот: «Солидная фирма возьмет в аренду дырокол».

Писсуар в ДЮСШ Бреста.

Дзержинск, улица Солнечная. Автор фото пояснил, что раньше лужа была в конце улицы, но после жалоб местных жителей уровень дороги понизили на 0,7−0,9 метра, тем самым передвинули лужу к тем, кто не жаловался.

Фото капитального ремонта из подъезда дома № 5 по улице Ботанической в Минске. Ремонт был закончен в 2015 году. Нам пишут, что ремонт проводил ЖЭС 6 Первомайского района. На обращения граждан чиновники отвечают, что смета израсходована, средств на окончание ремонта в подъезде нет.

Второй учебный корпус ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель. «Несколько лет, как завершился ремонт. Кто придумал делать пьедестал вокруг унитаза — непонятно», — пишет автор фото.

Лепельский район, поселок Боровка. Кусок дорожки упирается в высокий забор. Для чего ее там положили?

Пандус в здании Smile Plaza, который заканчивается огороженной площадкой в метре от земли.

Гомель, Западный район. Разобранная дорожка возле остановки «Протезно-ортопедический центр». Люк находится прямо на ней, однако поднять его на один уровень с покрытием никому не пришло в голову. Хотя чему удивляться — рядом находится такой же люк в траве, только на высоком бетонном «пьедестале».

И еще одна дорожка. Гомель, Западный район, улица Минская. Бордюр приходится перешагивать. Хорошо, если люди успевают его увидеть.

История переписки с сайтом 115.бел: человек попросил сделать дорожку до пульта управления светофором на участке дороги Мстиславца, 24 — Дана Молл в апреле. 18 октября пришел ответ: «Выполнено». Читателю такое «благоустройство» не понравилось: «Они бы еще доски кинули, как делают в деревне к уличному туалету. Что мешало заложить мелкой плиткой от люка до бордюра?»

Минск, улица Заславская, 25. Отремонтировали летом уличную лестницу, а пандуса рядом не сделали.