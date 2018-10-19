«У ребенка заболел живот, а машину эвакуировали с деньгами и документами» 19.10.2018, 10:45

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Думаете, авто отдали по первому требованию?

Проект редакции ABW.BY по оказанию правовой помощи нашим читателям набирает обороты. В редакцию поступают звонки и письма с просьбой помочь разобраться в спорной ситуации, дать оценку тем или иным событиям.

Нередко речь идет об отношениях с инспекторами ГАИ, точнее - о невозможности выстроить конструктивный диалог в рамках закона. Понятно, что "хорошие" истории "в эфир" попадают гораздо реже, чем "плохие". Но и возмущение людей, которые вынуждены искать справедливость на стороне, тоже не возникает из ниоткуда.

К нам обратилась Елена, жительница Гродненской области, которая, побывав в столице, осталась очень недовольна поездкой. И все из-за того, что ей пришлось пообщаться с инспекторами Минской ГАИ.

Елена: "25 сентября около шести часов вечера я ехала из поликлиники на своем автомобиле KIA Sportage по улице Куйбышева. Внезапно мой сын Максим пожаловался на боль в животе и сказал, что хочет в туалет. Я повернула на улицу Кульман и остановилась за метров 20-30 от перекрестка перед бордюром, окрашенным в желтый цвет. Передо мною стояло три автомобиля, а следом за мной припарковался еще один.

Мы побежали искать туалет, который нашли не сразу в помещении одного из зданий. Возвращаясь, мы заметили, что автомобиль, похожий на наш, увозит эвакуатор в сторону улицы Якуба Коласа.

Эвакуатор замедлял ход на светофорах и неровностях, мы пытались его догнать и махали находящимся в кабине людям руками. И они должны были нас видеть в зеркала заднего вида. Однако, доехав до перекрестка улиц Кульман и Якуба Коласа, эвакуатор повернул налево и прибавил скорость. Мы вернулись к месту, где оставили наш автомобиль. Там было пусто. А рядом припарковались еще около пяти автомобилей. Позвонили по номеру 102 и узнали, что наш автомобиль эвакуировала ГАИ Советского РУВД на штрафстоянку на улице Олешева. Честно сказать, до этого с ГАИ мне сталкиваться не приходилось, ребенок плачет - хочет есть, деньги и документы в салоне автомобиля, темнеет, до дома 140 километров, там ждут еще двое детей… Я просила, чтобы с нами связался инспектор, принявший решение об эвакуации нашего автомобиля, ведь он не должен был далеко отъехать, но никто так и не позвонил.

Эвакуация - принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства - принудительное перемещение транспортного средства с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам внутренних дел, органам пограничной службы либо иным организациям, определенным законодательством, а также доставление транспортного средства путем непосредственного управления им сотрудником Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - Государственная автомобильная инспекция), органа пограничной службы на охраняемую стоянку в случаях, установленных законодательными актами.

Я спросила: "Как мне добраться до штрафстоянки?", мне ответили: общественным транспортом. Но ведь все вещи и деньги остались в салоне автомобиля!

Поняв, что наши проблемы никого не волнуют, через минут 20 мы доехали на автобусе до штрафстоянки "зайцами", поскольку оплатить проезд было нечем.

Сторож сказал, что надо заплатить за эвакуатор 60 рублей и 7 рублей за стоянку, и тогда я могу забрать автомобиль. Также он позвонил инспектору ГАИ и сказал нам, что тот приедет через 10 минут для составления протокола"...

В соответствии со ст.8.10 ПИКоАП РБ сотрудники Госавтоинспекции вправе осуществлять эвакуацию автомобиля в случае совершения некоторых правонарушений, а именно:

- Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования);

- Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления;

- Части 1 и 2 статьи 18.22. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения (только если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него. - Прим. ред.).

Закон предусматривает, что если водитель находится в непосредственной близости от автомобиля, то принудительная эвакуация не применяется, водитель просто подвергается административному взысканию. В случае с Еленой не все так просто. По ее словам, она увидела отъезжавший эвакуатор и махала вслед руками водителю, чтобы тот остановился. Можем ли мы считать этот факт непосредственной близостью к автомобилю? Скорее нет, поскольку авто было погружено, эвакуатор уже находился в движении. А увидел водитель в зеркало заднего вида Елену или не увидел, так и останется тайной.

"Через минут 20 вернулся на стоянку эвакуатор с инспектором ГАИ, который сказал, чтобы с документами я поднималась в сторожку, - продолжила Елена. - Я сказала инспектору, что никогда не привлекалась к административной ответственности и случившееся для меня и моей семьи - шок.

Он же, не разъяснив мне права и обязанности, достал бумагу и начал писать. Только потом я прочла, что это постановление. Я спросила, почему он заполняет бланк постановления, не уточнив моего согласия, ведь я считаю нужным дать объяснение в данной ситуации, а также хочу, чтобы в отношении меня составили протокол, который я смогу впоследствии обжаловать. В ответ услышала, что уже поздно, бланк постановления номерной. После, поставив в четырех местах "птички", сказал мне расписаться и акцентировал мое внимание, включив на запись видеорегистратор, на необходимости уплаты штрафа по истечении нескольких дней, когда появится информация в базе. После этого инспектор уехал, доложив по телефону о результатах работы.

У меня на руках остался протокол осмотра машины. Он написан неразборчиво и не полностью заполнен, имеются зачеркивания, данные понятых невозможно разобрать, в связи с чем возникает вопрос: а присутствовали ли они реально? После ухода инспектора ГАИ автомобиль мне передал сторож стоянки, но только после уплаты 67 рублей, причем он несколько раз повторил, что таковы инструкции. В общем, впечатлений получили кучу, настроение было испорчено на несколько дней".

Эвакуация или арест автомобиля: что это и кто платит?

В соответствии с п.1 указа Лукашенко №36 от 17 января 2013 г. "О некоторых вопросах принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортных средств" собственник обязан оплатить услуги по принудительной отбуксировке и хранению транспортного средства на охраняемой автостоянке организации, которой она принадлежит.

Но одновременно с указом действует и инструкция "О порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства", утвержденная постановлением Совета Министров РБ №986 от 17.10.2014.

11. Помещенное на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается его собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу по их первому требованию работником, осуществляющим его охрану. Невозврат транспортного средства в связи с неисполнением постановления о наложении административного взыскания, отказом от оплаты работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства и его хранению не допускается.

Аналогичная норма содержится и в ст.19-1 Закона Республики Беларусь "О дорожном движении" №313-З от 05.01.2008:

Помещенное на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу по его первому требованию.

Порядок принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства, его помещения на охраняемую стоянку, а также отбуксировки транспортного средства без помещения его на такую стоянку, осуществляемой в случае, указанном в абзаце четвертом части второй настоящей статьи, определяется Советом Министров Республики Беларусь.

Так что в отношении "оплатите, а затем забирайте" Елену сотрудники штрафстоянки проинформировали неверно. Можно забрать автомобиль безо всякой оплаты. Уж кому, как не им, это знать, да и знают они наверняка.

Тем более что никаких финансовых рисков ни служба эвакуации, ни стоянка не несут: в случае отказа лица, привлеченного к административной ответственности, заплатить за услуги по доставке и хранению транспорта нужная сумма может быть взыскана в судебном порядке. А судебное решение в пользу истца только увеличит суммы, которые ответчик должен будет все равно заплатить.

Но даже при прописанных нормах и инструкциях у нас по-прежнему в чести "рэкет" с захватом "заложников". Конечно, так быстрее, более устрашающе, а иногда даже унизительно. Только потом неудивительно, что телефон отдела правовой помощи в нашей редакции не перестает звонить.