Твердыня Витовта 19.10.2018, 10:50

Как укреплялись южные рубежи ВКЛ.

Волынские князья стремились прибрать к рукам Литву, о чем свидетельствовали походы дружин Галицко-Волынской Руси на Новогрудчину. Но и литвинские властители не теряли надежду укрепиться на Волыни. Луцкий замок и появился в Восточной Волыни как опорный пункт князя Любарта, посланного сюда на княжение Гедемином в 1316 году. В 13 веке на месте резиденции Любарта находился деревянный детинец, выстроенный в удобном для обороны месте у соединения рек Малый Глушец и Стир, пишет litvin.pl.

Любарт энергично принялся укреплять свою резиденцию. Была расширена площадь строений. Началась и замена бревенчатых стен на каменные. Эта работа была нелегкой и дорогой, но власть над Волынью стоила вложений в местную фортификацию.

К 1366 году в Луцком замке выстроили въездную башню в 22 метра высотой. К ней был пристроен дворец и оборонительная стена с зубцами. Через 20 лет строители возвели еще один ярус этой башни. Также появилась вторая Стырова башня, увеличилась протяженность каменных стен замка.

Но главные преобразования замок ожидали во время правления Витовта Великого. При нем Луцкий замок превращается в настоящую южную столицу Великого княжества Литовского. В замке возводят в 1390-е годы новую Владычью башню в 16 метров высотой, завершается опоясывающая замковая стена из камня.

Именно в Луцком замке проходили важнейшие государственные церемонии в княжение Витовта. Здесь в 1429 году собирались представители многих европейских монархий, которые обсуждали вопрос о коронации великого литовского князя в связи с возведением его в королевский статус.

До самой кончины проживал в замке и князь Свидригайло (скончался в 1452 году). Он тоже внес свой вклад в развитие замка, построив Стырову башню в 20 метров высотой. При Витовте и Свидригайло на стенах устраиваются позиции для размещения пушек и мелкого огнестрельного оружия, получившего все большее распространение в 15 веке.

В неспокойном 15 столетии Луцкий замок подвергался осадам, но его каменные стены выдерживали любой приступ. В 1431 году его пытались взять польские войска, которые сражались за кандидата на престол Великого княжества Литовского Сигизмунда Кейстутовича. Он пытался победить в борьбе за власть Свидригайло. Осада длилась почти половину месяца, но поляки так и не смогли овладеть твердыней.

К 17 веку сформировался архитектурный ансамбль Луцкого замка. Здесь находился каменный княжий дворец. Рядом с ним были выстроены здания для вельмож. Кроме того располагались в замке тюрьма, артиллерийское подворье, дом для епископа и собор, баня, погост.

Пожары стали угрожать замку, когда он стал ветшать. К 18 веку здесь не было уже той бурной жизни, как при князе Витовте. Самый крупный пожар относят к 1781 году, но тогда восстановлением замка занялся староста Юзеф Клеменс Чарторыйский и многие последствия пожара были ликвидированы. В это время появился мост из камня с аркой.

Сильные пожары продолжались и в веке 19-м, когда бывшая твердыня Витовта оказалась на территории Российской империи. В это время в замке уже не было ни гарнизона, ни влиятельных владетелей. Местные крестьяне открыто приезжали сюда на своих подводах, как в каменоломни. Били камень, ломали стены, запасая строительный материал для своих дворов. После польского восстания 1863 года российские власти решили покончить с замком, чтобы ничто не напоминало о былом величии Великого княжества Литовского. Был отдан приказ сравнять с землей все башни и стены. Но выполнить приказание царских чиновников оказалось делом непростым. Слишком уж прочными, возведенными на века оказались замковые сооружения. И Луцкий замок выстоял перед этой угрозой разрушения, разборку строений отменили в конце 1870-х годов.

В конце 19 столетия замок даже стали реставрировать. Тогда были заложены камнем пробоины в стенах, выбитые ранее местными крестьянами.

С наступлением 20-го века начались войны. Но первая мировая война особенных разрушений не нанесла некогда величественной твердыни литвинских князей. Территория Волыни вошла в состав Речи Посполитой. Польские власти реконструировали башни и стены с 1921 года. Были усилены конструкции Въездной и Владычьей башен. Накануне второй мировой войны работы прекратили.

При советской власти Луцкий замок получил статус всесоюзного памятника архитектуры. До 1985 года воссозданы межъярусные перекрытия, построены деревянные галереи на стенах. Замок вошел в состав историко-культурного заповедника «Старый Луцк».