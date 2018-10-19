Лидерские курсы Павла Северинца начались с аншлагом 2 19.10.2018, 10:59

Бесплатные курсы будут длиться три месяца.

В Минске начались трехмесячные бесплатные лидерские курсы сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, ранее известные как "Курсы диджеев Возрождения", сообщает пресс-служба БХД.

Первое занятие в культурном пространстве "Тартак" собрало полный зал участников всех возрастов. Кроме минчан, приехали желающие улучшать свои лидерские способности из Лынтуп, Нарочи, Радошковичей и Логойска.

Программа курсов включает занятия по белорусоведению, индивидуальной и массовой психологии, теории и практике шоу, менеджменту, распознаванию призвания, ответственному лидерству, медийным и сетевым технологиям, а также практические испытания.