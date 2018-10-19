ЕС: Соглашение по Brexit готово на 90% 19.10.2018, 11:04

Документ согласован с британской стороной.

Переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что соглашение об отношениях с Британией после ее выхода из Евросоюза готово на 90%, однако шансы, что его вообще не заключат, остаются.

Об этом сообщает Reuters.

"90% документа согласовано с Великобританией", - сказал Барнье.

"Я убежден, что соглашение необходимо, но пока не уверен, что мы его получим", - добавил он.

В четверг премьер Британии Тереза Мэй и другие лидеры ЕС вновь выразили уверенность, что они смогут заключить соглашение по Brexit, однако договоренности по границе в Ирландии до сих пор нет и этот вопрос может сорвать весь процесс.

Тереза Мэй также допустила возможность продолжения переходного периода после Brexit.