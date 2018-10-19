Анджей Дуда почтил память Ежи Попелушко 19.10.2018, 11:54

Фото: PAP/Marcin Bednarski

На церемонии в честь ксендза белорусского происхождения президент Польши призвал страну к единству.

Президент Польши Анджей Дуда призвал к прекращению споров и единству в предстоящий День независимости, как того бы хотел ксендз Ежи Попелушко. Глава польского государства принял участие в церемониях во Влоцлавеке, посвященных 34-й годовщине мученической смерти героя «Солидарности», сообщает «Радио Польша».

Анджей Дуда напомнил, что в своих проповедях ксендз Ежи Попелушко неоднократно призывал к единству.

«Пускай же его словам о единстве обретут для на значение. Особенно сейчас, особенно 11 ноября, когда весь наш народ будет вглядываться в целое столетие. Давайте же объединимся, отодвинув в сторону все споры. Пускай это будет наш великий общий национальный праздник, как этого бы хотел наш блаженный ксендз Ежи Попелушко», - отметил польский президент.

В 1981 году Ежи Попелушко первым отправился к бастующим на Варшавском металлургическом заводе. Впоследствии он был тесно связан с рабочими и профсоюзом «Солидарность». Его проповеди содержали критику коммунистической системы и призывы к протестам.

Служба безопасности ПНР неоднократно пыталась заставить его замолчать. 19 октября 1984 года Ежи Попелушко был схвачен по дороге из Быдгощи в Варшаву и зверски убит. Исчезновение ксендза спровоцировало массовые антиправительственные акции по всей стране. Его тело было найдено в Висле 30 октября. 3 ноября состоялись похороны.

Во время своей последней мессы в Быдгощи Попелушко произнес такие слова: «Давайте молиться, чтобы мы были свободными от испуга, страха, но прежде всего от стремления к возмездию».