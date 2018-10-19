Фотофакт: В Гродно из-за приезда Лукшенко перекрыли все дороги 19.10.2018, 12:18

В городе наступил хаос.

Об этом в телеграм-канале NEXTA сообщил белорусский журналист Степан Светлов.

- На дорогах Гродно хаос. Все перекрыто, в том числе Объездное кольцо. Никого не волнует, что люди едут на работу.

- В районе, который рядом с кольцом, во всех домах рядом были опечатаны подвалы и крыши с 18 по 20 число.

- Подписчик: "Студенты-медики у кого сегодня были занятия в Инфекционной больнице вынуждены были до остановки идти не как обычно, по дороге, а делать кружок через лес. Во дворе инфекционной больницы дежурят три человека в штатском и с рациями. Движение на Фортах и «Кольце Поповича» регулируется ДПС. Светофоры мигают желтым. В некоторых местах по дороге от Обл. больницы до 3 больницы чуть ли не блокпосты. В целом, пока, по дороге от областной до 3-й люди ходят, но зачем так много милици/дпс/военных и «людей в форме с рациями» я не знаю".

- Даже погода испортилась с приездом АГЛ, еще утром было солнечно и ясно, а стало пасмурно и туманно.

- Подписчик: "В 5 утра позвонили сказали убрать машину с парковки вдоль дороги которой будет ехать главарь, на вопрос что будет если не уберу сказал утянут, куда он не знает, посоветовал лучше убрать. Вчера наблюдал как дворники, которым надоело убирать листья через каждый час, трясли деревья и сбивали граблями последние листья, чтобы он не падали постоянно".