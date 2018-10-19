В Литве рассказали, зачем снизят налоги и как повысят зарплаты, пенсии и соцвыплаты 1 19.10.2018, 13:06

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Принят бюджет Литвы на 2019 год.

Правительство страны-соседки Беларуси решило, что в течение трех лет налоги на труд снизятся на 6%. Благодаря этому литовцы со средними доходами получат на 40–50 евро больше каждый месяц, а зарплаты вырастут у всех, пишет «Салідарнасць».

От социальных налогов (аналог ФСЗН для Литвы) освободят тех, кто впервые начал работать на себя. Кроме того, в первом квартале 2019-го литовцы смогут погасить долги по налогам без штрафов и пени.

Также теперь все литовцы смогут вернуть налоги со строительных услуг, за ремонт авто или за потраченное на ребенка – до 400 евро в год на человека.

Цель правительства – чтобы в Литве был лучший в Балтии налоговый климат. Так планируют сохранить или создать рабочие места для 26 тысяч человек. Кроме того, по мнению правительства, это поможет гражданам заработать себе на достойную пенсию – освободившиеся деньги можно вкладывать в пенсионный фонд.

Повышение минимальной зарплаты тоже утвердили – 430 евро в месяц, не меньше 354 «на руки». Вырастут и пенсии, в среднем на 28 евро или 8% (до примерно 350 евро).

Социальные доплаты для молодых специалистов увеличат до 12 месяцев (раньше было 6). А минимальное пособие на детей до 18 лет (до 21 года, если они учатся) повысят до 50 евро в месяц – соответственно, максимальное вырастет до почти 100 евро.

На снижение социального расслоения и нищеты направят 600 миллионов евро.