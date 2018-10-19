Николай Статкевич вышел на свободу 2 19.10.2018, 13:23

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Политик провел пять суток в ИВС Бреста за акцию против аккумуляторного завода.

Николай Статкевич вышел на свободу из ИВС Бреста, сообщил корреспондент Charter97.org

Одного из лидеров Белорусского национального конгресса задержали 14 октября на акции протеста против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Вместе с политиком арестованы блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов и несколько активистов.

15 октября политик был осужден на пять суток ареста.