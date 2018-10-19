Слонимчанка: Уже несколько лет живу в долг

Слонимчанка: Уже несколько лет живу в долг2
- 19.10.2018, 13:36
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Белоруска с дочерью живут на 145 долларов в месяц.
Читательница «Газеты Слонімскай» рассказала свою историю:
— Уже несколько лет живу в долг, то есть пользуюсь картами рассрочек. У меня их несколько, — пояснила слонимчанка Елена.
Женщина воспитывает одиннадцатилетнюю дочь одна. На её зарплату в 290 рублей они и живут.
— Помощи ждать неоткуда. Благо квартира от родителей осталась, уже деньги на съёмную тратить не надо. Зарплату распределяю ребёнку на обеды (около 40 рублей в месяц), на коммуналку, стараемся меньше использовать свет и воду — не пользуемся такими электроприборами, как чайник, мультиварка и т.д. На проезд не трачу, так как работа находится в 35 минутах ходьбы от дома, поэтому добираюсь пешком, — добавила хозяйка.
Жительница Слонима рассказала, что еду, одежду и другие необходимые вещи она покупает в магазинах по карте рассрочки.
— Практически половина зарплаты всегда уходит на оплату так называемого долга. Получаю зарплату, оплачиваю долги и опять беру в долг. Теперь и продукты можно купить в рассрочку на несколько месяцев в Слониме. Одежду в рассрочку в нашем городе по такой карте можно купить только на два-три месяца, а в Минске даже на год раскидывают всю сумму, — пояснила собеседница.
По словам слонимчанки, ребёнка она одевала и обувала перед школой в Минске.