Слонимчанка: Уже несколько лет живу в долг 2 19.10.2018, 13:36

1,289

Белоруска с дочерью живут на 145 долларов в месяц.

Читательница «Газеты Слонімскай» рассказала свою историю:

— Уже несколько лет живу в долг, то есть пользуюсь картами рассрочек. У меня их несколько, — пояснила слонимчанка Елена.

Женщина воспитывает одиннадцатилетнюю дочь одна. На её зарплату в 290 рублей они и живут.

— Помощи ждать неоткуда. Благо квартира от родителей осталась, уже деньги на съёмную тратить не надо. Зарплату распределяю ребёнку на обеды (около 40 рублей в месяц), на коммуналку, стараемся меньше использовать свет и воду — не пользуемся такими электроприборами, как чайник, мультиварка и т.д. На проезд не трачу, так как работа находится в 35 минутах ходьбы от дома, поэтому добираюсь пешком, — добавила хозяйка.

Жительница Слонима рассказала, что еду, одежду и другие необходимые вещи она покупает в магазинах по карте рассрочки.

— Практически половина зарплаты всегда уходит на оплату так называемого долга. Получаю зарплату, оплачиваю долги и опять беру в долг. Теперь и продукты можно купить в рассрочку на несколько месяцев в Слониме. Одежду в рассрочку в нашем городе по такой карте можно купить только на два-три месяца, а в Минске даже на год раскидывают всю сумму, — пояснила собеседница.

По словам слонимчанки, ребёнка она одевала и обувала перед школой в Минске.