Милиция нашла «минера» офиса tut.by 2 19.10.2018, 13:58

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Раньше его уже судили за подобное.

Сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в отправке угроз сотрудникам компании ООО «100 РАБОТ ТУТ». Им оказался 30-летний житель Минска, раньше он уже был судим за ложное сообщение об опасности. Об этом сообщает столичная милиция, сообщает tut.by.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность угрожавшего была установлена. Им оказался мужчина, 1988 года рождения», — рассказали в ГУВД.

Уже известно, что в 2016 году мужчина был судим по статье 340 УК за заведомо ложное сообщение об опасности. Такие преступления наказываются штрафом — и вплоть до 5 лет лишения свободы.

В милиции добавили, что на место выбывала саперно-пиротехническая группа в/ч 5448 Внутренних войск. Взрывоопсных веществ обнаружено не было.

Напомним, утром 19 октября милиция, следователи и эксперты работали в офисе компании ООО «100 РАБОТ ТУТ» в Минске. Неизвестный прислал несколько писем с угрозами взрыва в здании.