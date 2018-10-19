Видеофакт: Российская пенсионерка подарила министру мыло и веревку 3 19.10.2018, 14:13

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«Подарочный набор» она купила в местном магазине за $ 1,35.

Пенсионерка передала министру труда и социального развития Новосибирска Ярославу Фролову мыло и веревку, сообщает «Белсат».

«Подарочный набор» она купила в местном магазине за 89 российских рублей (около $ 1,35). Именно на эту сумму в регионе планируется увеличить прожиточный миним для пенсионеров, сообщает правозащитная организация «Гражданский патруль» на странице «ВКонтакте». Пенсионерка передала подарок через работника министерства.

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) пенсионера в Новосибирске в 2019 году составит 8814 рублей (около $ 135). В Беларуси БПМ пенсионера составляет Br 157,5 (почти в два раза меньше, чем в России).