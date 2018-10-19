Домрачева: В этом сезоне мне еще удастся почувствовать вкус соревновательного духа 4 19.10.2018, 14:19

Спортсменка планирует выступить в биатлонной гонке.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в эфире программы «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, что в этом сезоне еще планирует выступить в биатлонной гонке, сообщает tut.by.

— Чтобы совсем не лишать себя эмоций от спортивных соревнований, мы с супругом согласились на участие в большом биатлонном турнире, который пройдет в декабре в немецком Гельзенкирхене — это Рождественская гонка. Там примут участие многие звезды мирового биатлона, действующие спортсмены. В их числе будем и мы с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, завершившие уже карьеру. Уверена, что вкус соревновательного духа и борьбы мне удастся еще почувствовать в этом сезоне.

Через несколько недель мы отправляемся с супругом в Норвегию, чтобы прийти в себя, встать на лыжи и немного подготовиться к этому событию, — рассказала Дарья Домрачева.