Для автокефалии Белорусской церкви не хватает только политической воли 1 Максим Гацак, «Крыница»

19.10.2018, 14:27

Общество желает независимости национальной церкви.

Последние стремительные события вокруг возможной автокефалии украинского православия уже не в первый раз ставят вопрос о возможности восстановления самостоятельности и белорусскими православными. И последние события делают этот процесс все более возможным, правда, есть один нюанс — отсутствует политическая воля белорусских властей, тогда как Москва раздариваться автокефалиями не собирается.

Что изменилось за последнее время для возможной будущей автокефальной БПЦ? Наиболее важным в этом плане можно считать отношение Константинополя к событиям 1686 года, когда Киевская митрополия, к которой принадлежали и современные белорусские земли, была передана Москве.

Раньше, например, во время предоставления Томаса об автокефалии Польской Церкви в 1924 году, Константинополь заявлял, что «первое отделение от Нашего Престола Киевской митрополии и зависящих от нее Православных митрополий Литвы и Польши, а также приобщение их к святой Московской Церкви наступило не по предписанию канонические правил».

Теперь же Синод Константинопольского Патриархата постановил «отозвать правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, выданному по обстоятельствам того времени, которым по икономии Московскому Патриарху было предоставлено право поставлять митрополита Киевского, избранного Собором священнослужителей и мирян его епархии, который должен был поминать Вселенского Патриарха в качестве Первоиерарха на любых церковных службах, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Матери-Церкви». Таким образом, Беларусь, по мнению Фанара, больше не относится к канонической территории Москвы.

В это же время Московский Патриархат все больше рискует загнать себя в раскол. Если еще месяц назад пресекалась евхаристическая связь с Константинополем только на уровне епископов, то сегодня это затронуло уже священников и мирян. И представители РПЦ продолжают угрожать другим церквам, что в случае признания украинской автокефалии, разорвут отношения и с ними. А это значит, что если раньше уйти из РПЦ означало для православных верующих оказаться в расколе, то теперь именно пребывание в юрисдикции Москвы может отвлекать от мирового православие. И негативная реакция многих активных верующих на решение Минского Синода — тому доказательство.

В наличии у белорусских православных и история автокефального движения. Тут и принадлежность к упомянутой Киевской митрополии, и попытки создания автокефальной церкви Речи Посполитой на соборе в Пинске в 1791 году, и провозглашение автокефалии в 1927 году в БССР и вхождение в те же времена Западной Беларуси в состав Польской Автокефальной Церкви. Здесь и эмигрантский период автокефалии и попытки ее восстановления в 1990-х.

Есть стремление к автокефалии и среди белорусских национальных элит, как воцерковленных, так и нет. А события общего собрания епархий Минской митрополии, где почти единодушно и горячо была поддержана идея более широкой автономии БПЦ в составе РПЦ, показывает, что устремления к независимости не чужды и белорусским православным священникам.

Но необходимой воли для этого у официального Минска пока нет. И ожидать, что в нынешних экономических и геополитических условиях чрезвычайно сильной зависимости от Москвы она появится, тоже не приходится.

Максим Гацак, «Крыница»