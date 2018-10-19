Apple рассказала пользователям о том, какие личные данные собирает 19.10.2018, 14:38

Компания также дала советы о том, как защитить свое устройство.

На сайте компании Apple появился раздел, который позволяет узнать о том, какую информацию компания собирает о своих пользователях, сообщает «Зеркало недели».

Отмечается, что новый раздел посвящен приватности и рассказывает о том, какую информацию Apple хранит о своих пользователях.

По заверениям компании, эти данные касаются календарных записей, фотографий, документов, закладок в браузере, покупок в магазине приложений, напоминания и истории ремонта устройства. В компании также подчеркнули, что их бизнес-модель предусматривает продажу аппаратного обеспечения и онлайн-сервисов, а не торговлю данными пользователей.

Ранее стало известно о том, что Apple тайно встроила в новую версию операционной системы iOS 12 функцию, которая позволяет составлять "рейтинги доверия". "Рейтинги доверия" будут основаны на звонках и электронных письмах пользователей. По заверениям компании, подобные рейтинги помогут в борьбе с мошенничеством, но каким именно образом это будет совершаться, в Apple не уточнили.