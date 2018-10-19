Власти засуетились из-за бунта в Богушевске 19.10.2018, 14:50

Фото: «Радыё Свабода»

Протестующих приглашают на переговоры.

«Радыё Свабода» 18 октября сообщило, что в городском поселке Богушевск Сенненского района закрывают больницу и поликлинику — и местные жители вышли на стихийный протест. В местном райисполкоме уверяют, что оба медицинских учреждения продолжат свою работу, сообщает tut.by.

— Оба медучреждения в Богушевске продолжат работать, просто местная районная больница будет по-другому называться — она станет больницей сестринского ухода с амбулаторией, — сообщил начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сергей Метелица. — Пока же получается, что в одном районе у нас две районные больницы: в Сенно и Богушевске. Дело в том, что до 1960-х годов Богушевск был центром Богушевского района, а потом он вошел в состав Сенненского. Сейчас в результате перепрофилирования останется одна районная больница — в Сенно.

По словам Сергея Метелицы, сегодня в Богушевске работают районная больница (здесь 27 медико-социальных и 8 терапевтических коек), пост скорой медпомощи и поликлиника на 130 посещений в смену. При поликлинике есть автомобиль неотложной помощи.

На медико-социальных койках находятся жители района, нуждающиеся в постоянном уходе. По договору с Сенненской ЦРБ они полностью оплачивают свое пребывание в больнице. В месяц плата составляет около 900 рублей.

— Пациенты вносят в качестве оплаты 80% своей пенсии, но это составляет лишь 25% затрат здравоохранения на их содержание. Оставшуюся часть суммы должен компенсировать либо сам человек, либо его родственники. Однако пациенты на медико-социальных койках — чаще всего одинокие люди. В связи с этим райисполком решил перевести 27 медико-социальных коек Богушевской районной больницы в койки сестринского ухода. За пребывание на койках такого профиля пациент оплачивает 80% своей пенсии, а все остальные расходы берет государство, — пояснил Сергей Метелица. — Оставшиеся 8 терапевтических коек переводятся в 5 коек дневного пребывания при амбулатории. Это соответствует 10 койкам (так как койки такого профиля работают в две смены).

Всю стационарную помощь жители Богушевска по-прежнему будут получать в Сенненской центральной районной больнице.

— В результате перепрофилирования Богушевская районная больница станет больницей сестринского ухода с амбулаторией. Пост скорой медпомощи при ней продолжит свою работу. Машину скорой помощи в райцентр Сенно не заберут. Никто из сотрудников больницы не останется без работы, — заверил Метелица.

По мнению представителя райисполкома, жители Богушевска в этой ситуации «только выиграют», так как «нуждающимся предоставят государственную медико-социальную помощь на льготных условиях».

Чиновник подтвердил, что утром 18 октября возле здания больницы собрались местные жители, которые хотели понять, будет ли работать больница. К людям вышел главный врач Сенненской ЦРБ Игорь Мизавцов. Он предложил собравшимся прийти на встречу в местный Дом культуры.